Полянский: Денацификацию Украины доведут до конца

«Мы знаем, что мы делаем, и мы делаем правильную вещь, и мы никогда не потерпим возрождения нацизма по соседству с нами», — заявил дипломат.

От участников Совбеза ООН зависит признать очевидное — нацистский характер киевского режима, отметил зампостпред.

Ранее Полянский заявил, что спецоперация России на Украине будет продолжаться, пока все поставленные цели не будут выполнены.

