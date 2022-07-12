Полянский: Денацификацию Украины доведут до конца
Россия выполнит задачу денацификации на Украине во имя памяти ветеранов и ради будущих поколений, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского на неформальном заседании Совбеза организации по «формуле Арриа». Оно было посвящено теме неонацизма и ультранационализма на Украине.
«Мы знаем, что мы делаем, и мы делаем правильную вещь, и мы никогда не потерпим возрождения нацизма по соседству с нами», — заявил дипломат.
От участников Совбеза ООН зависит признать очевидное — нацистский характер киевского режима, отметил зампостпред.
Ранее Полянский заявил, что спецоперация России на Украине будет продолжаться, пока все поставленные цели не будут выполнены.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 097 / сут.
Умерли
382 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 296 / сут.
- Полянский: Денацификацию Украины доведут до конца
- Леонтьев: удар HIMARS по Новой Каховке уничтожил сотни квартир
- Аналитик рассказал, найдет ли рубль силы для разворота
- Силуанов: Необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования
- Похороны Синдзо Абэ пройдут в узком кругу семьи и близких
- Канцлер Австрии: в случае роста инфляции ЕС останется только алкоголь
- В Роспотребнадзоре рассказали, как проверить свежесть продуктов в летний период
- Берлин надеется на поставки газа после техобслуживания «Северного потока»
- Российский дипломат не исключил запрет литовских транспортных компаний
- Зеленский рассказал о помощь от Нидерландов, которая станет для РФ «неприятным сюрпризом»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru