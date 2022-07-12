Полянский: Денацификацию Украины доведут до конца

Россия выполнит задачу денацификации на Украине во имя памяти ветеранов и ради будущих поколений, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского на неформальном заседании Совбеза организации по «формуле Арриа». Оно было посвящено теме неонацизма и ультранационализма на Украине.

Полянский: В Сирии появилось поставляемое Киеву оружие Запада

«Мы знаем, что мы делаем, и мы делаем правильную вещь, и мы никогда не потерпим возрождения нацизма по соседству с нами», — заявил дипломат.

От участников Совбеза ООН зависит признать очевидное — нацистский характер киевского режима, отметил зампостпред.

Ранее Полянский заявил, что спецоперация России на Украине будет продолжаться, пока все поставленные цели не будут выполнены.

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ФОТО: РИА Новости
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