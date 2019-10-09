Сенат: Россия продолжает информационную войну против США на платформах соцсетей
Председатель комитета по разведке американского Сената республиканец Ричард Барр утверждает, что Россия продолжает вести информационную войну против США на платформах социальных медиа. Об этом он заявил изданию The New York Times, сообщает Североамериканское бюро НСН.
"Россия ведет информационную войну против США, которая не началась и не закончилась с выборами 2016 года», - приводит его слова американское издание.
Ранее стало известно, что комитет по разведке сената США в ходе расследования подтвердил «российское вмешательство» в выборы США в 2016 году. При этом, по данным комитета, после Дня выборов российская активность в американских социальных медиа фактически возросла, в частности, на 59% в Facebook, на 238% в Instagram, на 84% в YouTube и на 52% в Twitter.
В комитете призвали изучить вопросы конфиденциальности и прозрачности сбора и использования данных в соцсетях, а также мониторинг недостоверного или злонамеренного контента. В конце августа Facebook сообщал, что в преддверии выборов 2020 года ужесточит условия публикации политической рекламы в сети.
Ранее в Кремле ответили на обвинения в помощи Трампу через соцсети.
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