Сенат: Россия продолжает информационную войну против США на платформах соцсетей

Ранее стало известно, что комитет по разведке сената США в ходе расследования подтвердил «российское вмешательство» в выборы США в 2016 году. При этом, по данным комитета, после Дня выборов российская активность в американских социальных медиа фактически возросла, в частности, на 59% в Facebook, на 238% в Instagram, на 84% в YouTube и на 52% в Twitter.

В комитете призвали изучить вопросы конфиденциальности и прозрачности сбора и использования данных в соцсетях, а также мониторинг недостоверного или злонамеренного контента. В конце августа Facebook сообщал, что в преддверии выборов 2020 года ужесточит условия публикации политической рекламы в сети.

Ранее в Кремле ответили на обвинения в помощи Трампу через соцсети.

