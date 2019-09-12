Кондолиза Райс пресекла разговоры о «российском вмешательстве» в выборы США
Экс-госсекретарь США заявила, что разговоры о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы 2016 года обесценивают американских избирателей. Подробнее в материале НСН.
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила об отсутствии доказательств того, что приписываемое России вмешательство в американские выборы президента в 2016 году помогло Дональду Трампу выиграть.
«Я не думаю, что есть какие-либо доказательства этого. И на самом деле я не думаю, что это разговор, который стоит вести», — цитирует спецкор НСН заявление экс-госсекретаря США в эфире телеканала NBC.
По словам Райс, разговоры о том, что Россия якобы сделала Трампа американским президентом, обесценивают избирателей страны.
«Я думаю, что на самом деле это обесценивает людей в Висконсине и Мичигане и других штатах, которые решили проголосовать за президента Трампа. Нравится ли вам этот президент или нет, считаете ли вы, что он должен быть президентом или нет, давайте воздадим должное американцам, которые вышли и проголосовали за того, кто, по их мнению, мог принести перемены», — передает спецкор НСН слова Кондолизы Райс.
Экс-госсекретарь добавила, что необходимо задуматься о том, почему американцы голосовали за Трампа в 2016 году, вместо того, чтобы
«Вопрос в том, будем ли мы реагировать на те посылы, которые были. На людей, которые чувствовали, что они находятся в неблагоприятной ситуации в результате глобализации: безработный шахтер в Западной Вирджинии, наркоман в Пенсильвании — мы будем реагировать на этих людей? Вот этот вопрос, который мы должны задавать», — цитирует спецкор НСН Кондолизу Райс.
Как отмечает Fox News, телеканал NBC и другие подобные СМИ уже несколько лет говорят о якобы российском вмешательстве в американские выборы, а также предполагаемом сговоре предвыборного штаба Трампа с Москвой. Однако опубликованный ранее доклад бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, возглавлявшего «российское дело», не смог доказать, что между кампанией Трампа и российской стороной была какая-либо конспирация. Но, пишет Fox News, демократы в Конгрессе США продолжают на этом настаивать, уцепившись за имеющиеся в докладе Мюллера заключения.
Напомним, в июле этого года бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер подтвердил в ходе слушаний в Конгрессе обвинения в адрес России в «широком и систематическом» вмешательстве в американские выборы в 2016 году. При этом он подчеркнул, что в ходе двухлетнего расследования его команда не смогла найти доказательств того, что предвыборный штаб американского лидера Дональда Трампа и Россия были в заговоре.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв рассказал НСН, почему экс-спецпрокурор вынужден оправдываться за свой доклад о «русском следе» в выборах президента США.
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