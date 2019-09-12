Кондолиза Райс пресекла разговоры о «российском вмешательстве» в выборы США

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила об отсутствии доказательств того, что приписываемое России вмешательство в американские выборы президента в 2016 году помогло Дональду Трампу выиграть.

«Я не думаю, что есть какие-либо доказательства этого. И на самом деле я не думаю, что это разговор, который стоит вести», — цитирует спецкор НСН заявление экс-госсекретаря США в эфире телеканала NBC.

По словам Райс, разговоры о том, что Россия якобы сделала Трампа американским президентом, обесценивают избирателей страны.

«Я думаю, что на самом деле это обесценивает людей в Висконсине и Мичигане и других штатах, которые решили проголосовать за президента Трампа. Нравится ли вам этот президент или нет, считаете ли вы, что он должен быть президентом или нет, давайте воздадим должное американцам, которые вышли и проголосовали за того, кто, по их мнению, мог принести перемены», — передает спецкор НСН слова Кондолизы Райс.