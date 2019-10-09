В Кремле ответили на обвинения в помощи Трампу через соцсети

«Нового ничего нет. Рецидив старого», - цитирует РЕН ТВ Пескова.

Как отмечает RT, накануне комитет сената обнародовал документ, в котором утверждается, что «Агентство интернет-исследований» по приказу Кремля якобы наносило репутационный ущерб сопернице Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон.

Также в отчете говорится, что изображавшие американцев интернет-пользователи умудрились ввести в заблуждение десятки миллионов американцев и внесли раскол в американское общество.

