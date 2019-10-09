В Кремле ответили на обвинения в помощи Трампу через соцсети

9 октября 201910:13

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал очередные обвинения в адрес Москвы о вмешательстве в американские выборы. В этот раз комитет сената США по разведке заявил, что российские власти якобы поддерживали Трампа через соцсети,

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«Нового ничего нет. Рецидив старого», - цитирует РЕН ТВ Пескова.

Как отмечает RT, накануне комитет сената обнародовал документ, в котором утверждается, что «Агентство интернет-исследований» по приказу Кремля якобы наносило репутационный ущерб сопернице Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон.

Также в отчете говорится, что изображавшие американцев интернет-пользователи умудрились ввести в заблуждение десятки миллионов американцев и внесли раскол в американское общество.

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Фото: РИА Новости
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