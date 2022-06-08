Лавров высказался о перспективах встречи Путина и Зеленского
Российской и украинской командам необходимо возобновить работу по мирным переговорам, прежде чем говорить о перспективах встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Зеленский хочет встречи ради встречи. У него семь пятниц на неделе... Исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу - мяч на стороне украинцев уже почти два месяца», — цитирует РИА Новости главу МИД.
Российский министр добавил, что в апреле российская сторона передала коллегам свое видение очередного варианта проекта договоренностей, однако не получила от Киева «никаких обратных реакций».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru