Лавров высказался о перспективах встречи Путина и Зеленского

«Зеленский хочет встречи ради встречи. У него семь пятниц на неделе... Исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу - мяч на стороне украинцев уже почти два месяца», — цитирует РИА Новости главу МИД.

Российский министр добавил, что в апреле российская сторона передала коллегам свое видение очередного варианта проекта договоренностей, однако не получила от Киева «никаких обратных реакций».

