Лавров высказался о перспективах встречи Путина и Зеленского

Российской и украинской командам необходимо возобновить работу по мирным переговорам, прежде чем говорить о перспективах встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров назвал несерьезными условия Зеленского по переговорам

«Зеленский хочет встречи ради встречи. У него семь пятниц на неделе... Исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу - мяч на стороне украинцев уже почти два месяца», — цитирует РИА Новости главу МИД.

Российский министр добавил, что в апреле российская сторона передала коллегам свое видение очередного варианта проекта договоренностей, однако не получила от Киева «никаких обратных реакций».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:Сергей ЛавровВладимир ЗеленскийВладимир Путин
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