Лавров назвал несерьезными условия Зеленского по переговорам
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал несерьезными требования президента Украины Владимира Зеленского об условиях начала переговоров с Россией.
Требования отвести российские войска на «линию 24 февраля» - это абсолютно несерьезный подход, сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
Он также отметил, что спецоперация на Украине идет по плану и поставленные цели достигаются.
Ранее в среду в Анкаре прошли переговоры Лаврова с Чавушоглу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 259 / сут.
Умерли
380 тыс.+73 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+5 135 / сут.
- В Минобороны рассказали о значительных потерях украинской группировки на Донбассе
- Лавров высказался о перспективах встречи Путина и Зеленского
- В Москве один человек пострадал при обрушении строительных лесов
- Вильфанд рассказал, каким будет лето в России
- Росгвардия ликвидировала крупные схроны с оружием и боеприпасами в Донбассе
- Автомобиль врезался в толпу людей в центре Берлина
- Ростуризм объявил о досрочном завершении продаж путевок по детскому кешбэку
- Лавров назвал несерьезными условия Зеленского по переговорам
- ВС России нанесли удар по бронетанковому заводу в районе Харькова
- Власти Запорожской области допустили проведение референдума о присоединении к РФ осенью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru