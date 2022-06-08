Лавров назвал несерьезными условия Зеленского по переговорам

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал несерьезными требования президента Украины Владимира Зеленского об условиях начала переговоров с Россией.

Требования отвести российские войска на «линию 24 февраля» - это абсолютно несерьезный подход, сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Зеленский снова заявил о готовности к мирным переговорам с Путиным

Он также отметил, что спецоперация на Украине идет по плану и поставленные цели достигаются.

Ранее в среду в Анкаре прошли переговоры Лаврова с Чавушоглу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийСергей Лавров
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