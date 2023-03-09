Секретарь СНБО Украины признал, что солдаты ВСУ умирают за интересы НАТО
Глава Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил с откровенным заявлением в эфире ток-шоу «Говорит большой Львов», сообщает РИА Новости.
По его словам, солдаты ВСУ защищают страны НАТО. Он призвал говорить об этом открыто.
«Страны Балтии, Польша, мы сегодня воюем за них, кладем свои жизни и это нужно говорить вслух», - признал Данилов.
Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил о превращении Украины в «натовскую ЧВК».
Ближайшие полгода станут критичными для конфликта на Украине, считает директор ЦРУ Уильям Бернс. Такой вывод высокопоставленный чиновник сделал на основании данных разведки, передает НСН.
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