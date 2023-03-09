Секретарь СНБО Украины признал, что солдаты ВСУ умирают за интересы НАТО

Глава Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил с откровенным заявлением в эфире ток-шоу «Говорит большой Львов», сообщает РИА Новости.

Экс-разведчик США Риттер: Россия лишит Украину выхода к Черному морю

По его словам, солдаты ВСУ защищают страны НАТО. Он призвал говорить об этом открыто.

«Страны Балтии, Польша, мы сегодня воюем за них, кладем свои жизни и это нужно говорить вслух», - признал Данилов.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил о превращении Украины в «натовскую ЧВК».

Ближайшие полгода станут критичными для конфликта на Украине, считает директор ЦРУ Уильям Бернс. Такой вывод высокопоставленный чиновник сделал на основании данных разведки, передает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Соцсети/danilov.oleksiy
ТЕГИ:СпецоперацияВСУНАТОУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры