Экс-разведчик США Риттер: Россия лишит Украину выхода к Черному морю
В скором времени Россия может освободить Одессу и отрезать Украину от Черного моря. Об этом в интервью на YouTube заявил бывший офицер Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
По его мнению, после освобождения Одессы российская армия возьмет под контроль приморские территории и создаст коридор в Приднестровье. Он напомнил, что непризнанную республику и позиции армии РФ разделяет около 180 километров.
«Они создадут сухопутный мост и отрежут Украину от Черного моря», - полагает Риттер.
Бывший разведчик считает, что освобождение Одессы входит в планы российского руководства. Это позволит обезопасить регионы страны от западных дальнобойных систем, добавил военный.
О необходимости лишить Украину доступа к Черному морю ранее заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов. По его мнению, это обеспечит безопасность полуострова и новых регионов РФ, передает НСН.
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