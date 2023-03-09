Экс-разведчик США Риттер: Россия лишит Украину выхода к Черному морю

По его мнению, после освобождения Одессы российская армия возьмет под контроль приморские территории и создаст коридор в Приднестровье. Он напомнил, что непризнанную республику и позиции армии РФ разделяет около 180 километров.

«Они создадут сухопутный мост и отрежут Украину от Черного моря», - полагает Риттер.

Бывший разведчик считает, что освобождение Одессы входит в планы российского руководства. Это позволит обезопасить регионы страны от западных дальнобойных систем, добавил военный.

О необходимости лишить Украину доступа к Черному морю ранее заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов. По его мнению, это обеспечит безопасность полуострова и новых регионов РФ, передает НСН.

