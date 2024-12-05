Сейсмический момент: Кабмин Франции уйдет в отставку, Макрона просят «подчиниться»

ПРИЧИНЫ НЕДОВЕРИЯ

Причиной для вынесения вотума недоверия стали разногласия между политическими силами государства, которые возникли в ходе согласования бюджета на 2025 год. С целью сокращения бюджетного дефицита кабмин Барнье предложил урезать расходные статьи на 40 млрд евро, а также повысить налоги для состоятельных французов и крупных корпораций. Такие шаги должны были принести стране еще 20 млрд евро. Однако против его предложений выступило «Национальное объединение» и пригрозило вотумом недоверия.

Барнье пошел на ряд компромиссов, однако ультраправых не удовлетворил окончательный вариант законопроекта. На этом фоне 2 декабря премьер решил применить статью 49.3 Конституции, чтобы обойти голосование по проекту в нижней палате парламента. В ответ «Национальное объединение» и «Новый народный фронт», которые располагают более чем половиной мест, пообещали объявить вотум недоверия правительству.

Перед голосованием у лидеров каждой из политических сил была возможность обратиться к парламенту с речью. Выступил в том числе и Барнье, подчеркнув, что проблемы, связанные с бюджетным дефицитом, не исчезнут из-за вотума недоверия «по волшебству».

«Я не могу принять тот факт, что институциональная дестабилизация может быть той целью, которая объединит большинство депутатов», – говорил премьер и попытался призвать оппозицию отказаться от протеста.

Таким образом, Барнье стал самым недолговечным премьером Франции, проработав на своем посту всего 90 дней.

ПРИЗЫВЫ К ОТСТАВКЕ МАКРОНА

В последние дни звучали призывы к отставке Эммануэля Макрона, однако 3 декабря он в очередной раз заявил, что будет служить стране «до последней секунды своего срока», который истекает в 2027 году. Вместе с тем телеканал BFMTV 4 декабря сообщил, что президент обратится к нации в четверг на фоне отставки правительства.