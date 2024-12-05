Сейсмический момент: Кабмин Франции уйдет в отставку, Макрона просят «подчиниться»
Парламент Франции проголосовал за вотум недоверия правительству Мишеля Барнье. Тем временем лидер «Национального объединения» Ле Пен призвала Макрона уйти в отставку и «подчиниться».
Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) 4 декабря проголосовало за вотум недоверия правительству Мишеля Барнье. На рассмотрение вынесли сразу два предложения – от левого «Нового народного фронта» и ультраправой партии «Национальное объединение». Поддержал инициативу 331 депутат, для вотума недоверия требовалась поддержка не менее 288 из 577 депутатов Нацсобрания.
Теперь президент Франции Эммануэль Макрон будет вынужден принять отставку Барнье, а страной снова будет управлять временное правительство. Согласно Конституции, новые досрочные парламентские выборы президент может назначить только через год после последних выборов, которые прошли в июле. Это второй подобный случай с 1962 года, когда в отставку было отправлено правительство Жоржа Помпиду.
ПРИЧИНЫ НЕДОВЕРИЯ
Причиной для вынесения вотума недоверия стали разногласия между политическими силами государства, которые возникли в ходе согласования бюджета на 2025 год. С целью сокращения бюджетного дефицита кабмин Барнье предложил урезать расходные статьи на 40 млрд евро, а также повысить налоги для состоятельных французов и крупных корпораций. Такие шаги должны были принести стране еще 20 млрд евро. Однако против его предложений выступило «Национальное объединение» и пригрозило вотумом недоверия.
Барнье пошел на ряд компромиссов, однако ультраправых не удовлетворил окончательный вариант законопроекта. На этом фоне 2 декабря премьер решил применить статью 49.3 Конституции, чтобы обойти голосование по проекту в нижней палате парламента. В ответ «Национальное объединение» и «Новый народный фронт», которые располагают более чем половиной мест, пообещали объявить вотум недоверия правительству.
Перед голосованием у лидеров каждой из политических сил была возможность обратиться к парламенту с речью. Выступил в том числе и Барнье, подчеркнув, что проблемы, связанные с бюджетным дефицитом, не исчезнут из-за вотума недоверия «по волшебству».
«Я не могу принять тот факт, что институциональная дестабилизация может быть той целью, которая объединит большинство депутатов», – говорил премьер и попытался призвать оппозицию отказаться от протеста.
Таким образом, Барнье стал самым недолговечным премьером Франции, проработав на своем посту всего 90 дней.
ПРИЗЫВЫ К ОТСТАВКЕ МАКРОНА
В последние дни звучали призывы к отставке Эммануэля Макрона, однако 3 декабря он в очередной раз заявил, что будет служить стране «до последней секунды своего срока», который истекает в 2027 году. Вместе с тем телеканал BFMTV 4 декабря сообщил, что президент обратится к нации в четверг на фоне отставки правительства.
После вынесения кабмину вотума недоверия лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен потребовала от Макрона уйти в отставку.
«Эмманюэль Макрон должен подчиниться. Он должен уйти в отставку. Он возьмет на себя ответственность и сделает то, что ему подсказывают разум и совесть», – заявила Ле Пен.
До этого газета Politico писала, что, поддержав отставку правительства, Ле Пен пытается «уничтожить Макрона». Отмечается, что через правительство Барнье Марин Ле Пен имела и без того большое влияние в стране, но она «хочет большего» и планирует стать президентом на очередных выборах в 2027 году – или даже раньше.
Издание указывает, что уход Макрона в отставку стал бы «поистине сейсмическим моментом для Франции», где ни один президент не уходил в отставку, за исключением Шарля де Голля из-за беспорядков 1968 года. Также утверждается, что во Франции не только сторонники Ле Пен поддерживают уход Макрона с поста – «эта оценка выходит и за рамки «Национального объединения»».
Партия «Патриоты» 5 декабря разместила на своем сайте петицию с требованием отставки Макрона. Основатель партии Флориан Филиппо также призвал выходить на манифестацию с требованием отставки президента в субботу, 7 декабря.
Согласно опросу компании Elabe для телеканала BFMTV, 63% французов желали бы отставки Макрона в случае вотума недоверия его правительству.
НЕ УДЕРЖАТ ВЛАСТЬ?
Комментируя вотум недоверия, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Эммануэль Макрон не смог удержать власть и довел процветающую Францию до состояния глубокого экономического и политического кризиса.
Володин отметил, что впервые за всю историю Франции правительство просуществовало порядка трех месяцев.
«Позволив (президенту США Джо – ред. НСН) Байдену втянуть себя в (конфликт – ред. НСН) на Украине, а затем попытавшись стать лидером ее поддержки среди государств Евросоюза, Макрон окончательно утратил доверие собственного населения. Граждане Франции понимают, к чему может привести такая политика. Время Макрона, Байдена и им подобных должно уйти в прошлое», – добавил он.
В свою очередь замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал лидеров нескольких стран уйти в отставку. В своем Telegram-канале он заявил, что президент Франции не справился с правительственным кризисом и должен уйти.
«Слабак. Поддерживается США, будущая судьба неизвестна», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в видеоролике на своем YouTube-канале заявлял о том, что Макрон потерял авторитет и доверие в результате допущенного им финансового хаоса и его приверженности президенту США Джо Байдену, передает «Радиоточка НСН».
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