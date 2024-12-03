В Париже пройдет манифестация за отставку Макрона
Манифестация за отставку президента Франции Эммануэля Макрона пройдет в Париже. Об этом сообщил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Ранее СМИ сообщили об ожидаемом свержении французского правительства после голосования о вотуме недоверия премьер-министру Мишелю Барнье и возможном рассмотрении вопроса об отставке Макрона.
«Историческая манифестация "Макрона в отставку!" в эту субботу 7 декабря в Париже на площади 18 июня 1940 года», — написал Филиппо в соцсети Х.
Политик подчеркнул, что «все обязаны прийти».
Ранее основатель левой партии «Непокорная Франция» Жан-Люк Меланшон призвал Эммануэля Макрона уйти в отставку, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru