Попытка левых партий импичмента Макрона провалилась
Попытка выдвинуть на голосование вопрос об отстранении от власти президента Франции Эммануэля Макрона провалилась в нижней палате парламента. Конференция глав фракций Национального собрания не поддержала проект соответствующей резолюции.
За импичмент выступила левая коалиция «Новый народный фронт», однако руководители других политических сил голосовали против резолюции. При этом лидер ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен решила воздержаться. Некоторые оппозиционеры обвинили её в поддержке Макрона, который «не уважает результаты выборов».
Координатор «Непокоренной Франции» анонсировал представление в ближайшее время нового проекта резолюции по импичменту президента и намерении добиться вынесение вопроса на голосование. Эта политическая сила начала добиваться отставки Макрона после того, как он не стал предлагать на пост главы правительств кандидата от «Нового народного фронта», который одержал победу на выборах в парламент.
Президент в начале сентября назначил премьер-министром представителя правоцентристских «Республиканцев» Мишеля Барнье. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Конституция Франции предусматривает право парламента на отстранение главы государства от власти в случае не выполнения им своих основных обязанностей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru