Попытка левых партий импичмента Макрона провалилась

Координатор «Непокоренной Франции» анонсировал представление в ближайшее время нового проекта резолюции по импичменту президента и намерении добиться вынесение вопроса на голосование. Эта политическая сила начала добиваться отставки Макрона после того, как он не стал предлагать на пост главы правительств кандидата от «Нового народного фронта», который одержал победу на выборах в парламент.

Президент в начале сентября назначил премьер-министром представителя правоцентристских «Республиканцев» Мишеля Барнье. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Конституция Франции предусматривает право парламента на отстранение главы государства от власти в случае не выполнения им своих основных обязанностей.

