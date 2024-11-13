Прокуратура Франции требует пяти лет тюрьмы для Марин Ле Пен
Прокуратура Парижа потребовала приговорить лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к пятилетнему тюремному сроку и лишению избирательных прав на такой же срок, сообщает телеканал BFMTV.
Обвинение связано с фиктивным наймом парламентских помощников в Европарламенте. Ле Пен также грозит штраф в размере €300 тыс.
Обвинение требует приговорить Ле Пен к пяти годам тюремного заключения, из которых три года должны быть условными, а два — с электронным браслетом.
Также прокуроры требуют наложить штраф на партию «Национальное объединение» в размере 2 миллионов евро, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru