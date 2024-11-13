Прокуратура Франции требует пяти лет тюрьмы для Марин Ле Пен

Обвинение требует приговорить Ле Пен к пяти годам тюремного заключения, из которых три года должны быть условными, а два — с электронным браслетом.

Также прокуроры требуют наложить штраф на партию «Национальное объединение» в размере 2 миллионов евро, передает «Радиоточка НСН».