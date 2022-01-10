В Казахстане объяснили войну за Алма-Аты сговором силовиков и криминала

Заговор или сознательное бездействие руководства КНБ привели к дестабилизации обстановки в Казахстане. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил казахстанский политолог Андрей Чеботарёв.

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил двух заместителей председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Марата Осипова и Даулета Ергожина.

Чеботарёв не исключил «организационную составляющую» в акциях протеста в Казахстане, которые, по его мнению, были вызваны непродуманными действиями правительства, включая завышение стоимости газа в некоторых регионах страны, и в какой-то момент привели к антиправительственным действиям.