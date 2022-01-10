В Казахстане объяснили войну за Алма-Аты сговором силовиков и криминала
Политолог Андрей Чеботарёв считает, что экс-президент Назарбаев не сможет повлиять на ситуацию с протестами в Казахстане, поэтому он ушел в «тишину».
Заговор или сознательное бездействие руководства КНБ привели к дестабилизации обстановки в Казахстане. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил казахстанский политолог Андрей Чеботарёв.
Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил двух заместителей председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Марата Осипова и Даулета Ергожина.
Чеботарёв не исключил «организационную составляющую» в акциях протеста в Казахстане, которые, по его мнению, были вызваны непродуманными действиями правительства, включая завышение стоимости газа в некоторых регионах страны, и в какой-то момент привели к антиправительственным действиям.
«То, что произошло с бывшим председателем Комитета национальной безопасности Каримом Масимовым, который был не просто освобожден, а сейчас находится под арестом, говорит о том, что, скорее всего, был заговор, или сознательное бездействие со стороны бывшего руководства КНБ для того, чтобы допустить дестабилизацию, которая бы привела к смене руководства страны, в частности отставке президента Токаева. Тогда Масимов, возможно, даже бы и поднялся, предложив свои планы по подавлению массовых беспорядков», - отметил он.
Политолог рассказал, что самая сложная ситуация до сих пор остается в Алма-Ате. По его словам, в стране только недавно возобновил работу интернет.
«Скорее всего, "предатели" в силовых кругах действовали в своих собственных интересах, потому что Карим Масимов – это одна из серьезных высокопоставленных персон, тяжеловес. Возможно, что он действовал в контакте с внутри правящей элитой или с криминальными структурами», - предположил он.
Политолог напомнил, что митингующие в Казахстане в том числе выдвигали лозунги об отстранении экс-президента Нурсултана Назарбаева от рычагов управления. При этом, по мнению специалиста, действующая власть такой цели не преследовала. В тоже время, Токаев сам занял пост председателя Совета безопасности страны вместо Назарбаева.
«Не думаю, что Токаев ставил перед собой задачу избавиться от Назарбаева. Его задача – навести порядок в стране, но понятно, что в этой ситуации глава государства заинтересован в том, чтобы иметь все рычаги влияния. Поэтому то, что Назарбаев передал председательство в Совете безопасности Токаеву, это большой плюс для самого Токаева. К тому же, это говорит о понимании Назарбаева того, что он не сможет повлиять на эту ситуацию. Сейчас он взял тишину. Мы даже не знаем в Казахстане он, или нет, несмотря на то, что его пресс-секретарь заявил, что он находится в стране. Но есть информация о том, что Назарбаев за рубежом», - заключил Чеботарёв.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что перед участниками протестов в Казахстане не ставили истинных целей организации беспорядков, но ими воспользовался президент республики Касым-Жомарт Токаев.
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