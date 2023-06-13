«Сделал все, что обещал»: Лукашенко объяснил решение помиловать Протасевича

Романа Протасевича и его девушку россиянку Софью Сапегу задержали в мае 2021 года после экстренного приземления в аэропорту Минска самолета, на котором они летели. В мае этого года суд приговорил Протасевича к восьми годам колонии по делу о заговоре для неконституционного захвата власти, а также публичных призывах к актам терроризма и оскорблении президента. В том же месяце Лукашенко его помиловал.

Сапегу приговорили к шести годам колонии за разжигание социальной вражды. 7 июня президент Белоруссии ее также помиловал.

Помилованный президентом экс-главред признанного в Белоруссии террористической организацией телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич ранее сообщил, что не собирается покидать Белоруссию. На вопрос журналистов белорусских госСМИ, собирается ли он жить в Белоруссии и быть полезным стране, он ответил - «безусловно».

