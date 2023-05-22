Протасевич заявил, что не собирается уезжать из Белоруссии

Помилованный президентом экс-главред признанного в Белоруссии террористической организацией телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич сообщил, что не собирается покидать Белоруссию. На вопрос журналистов белорусских госСМИ, собирается ли он жить в Белоруссии и быть полезным стране, он ответил - «безусловно».

Видео отрывка беседы опубликовано в телеграм-канале Белтелерадиокомпании. Протасевич не сказал, чем именно намерен заниматься, сказав только, что у него есть определённые идеи. Также он отметил, что будет уделять много времени семье.