Протасевич заявил, что не собирается уезжать из Белоруссии
Помилованный президентом экс-главред признанного в Белоруссии террористической организацией телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич сообщил, что не собирается покидать Белоруссию. На вопрос журналистов белорусских госСМИ, собирается ли он жить в Белоруссии и быть полезным стране, он ответил - «безусловно».
Видео отрывка беседы опубликовано в телеграм-канале Белтелерадиокомпании. Протасевич не сказал, чем именно намерен заниматься, сказав только, что у него есть определённые идеи. Также он отметил, что будет уделять много времени семье.
Ранее Протасевич сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о его помиловании 16 мая.
Минский областной суд в Белоруссии 3 мая приговорил бывшего главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича к 8 годам заключения по делу о заговоре для захвата власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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