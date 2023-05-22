Протасевич заявил, что не собирается уезжать из Белоруссии

Помилованный президентом экс-главред признанного в Белоруссии террористической организацией телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич сообщил, что не собирается покидать Белоруссию. На вопрос журналистов белорусских госСМИ, собирается ли он жить в Белоруссии и быть полезным стране, он ответил - «безусловно».

Видео отрывка беседы опубликовано в телеграм-канале Белтелерадиокомпании. Протасевич не сказал, чем именно намерен заниматься, сказав только, что у него есть определённые идеи. Также он отметил, что будет уделять много времени семье.

СМИ: Белоруссия помиловала Протасевича

Ранее Протасевич сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о его помиловании 16 мая.

Минский областной суд в Белоруссии 3 мая приговорил бывшего главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича к 8 годам заключения по делу о заговоре для захвата власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: скриншот / Youtube.com
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