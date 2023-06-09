Мать помилованной Сапеги раскрыла подробности состояния дочери
Мать помилованной президентом Белоруссии Александром Лукашенко гражданки России Софьи Сапеги Анна Дудич раскрыла подробности ее освобождения из колонии в Белоруссии в интервью изданию «Московский комсомолец».
По ее словам, известие о помиловании дочери стало неожиданностью для всей семьи. Собеседница издания отметила, что после освобождения Сапега отказывалась от еды из-за стресса.
По словам матери освобожденной россиянки, последние два года стали показательными и многое изменили в жизни семьи.
Дудич добавила, что Сапега планирует «прийти в себя, восстановить здоровье, эмоциональное прежде всего». Она не исключила, что дочери предстоит пройти полное медицинское обследование.
Ранее Сапега пожелала своему бывшему молодому человеку Роману Протасевичу, который дал на нее показания, прожить эту жизнь достойно. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В петербургском военкомате подтвердили рассылку СМС с приглашением сверить документы
- Российские военные отразили атаки ВСУ на Запорожском и Донецком направлениях
- Вооруженные силы РФ нанесли удар по объектам снабжения ВСУ
- СМИ: Победитель «Битвы экстрасенсов» Волхов задержан из-за связей с РДК
- Мосгорсуд смягчил условный приговор американскому инвестору Майклу Калви
- Посол Японии в Москве вызван в МИД РФ из-за начала поставок военной техники на Украину
- Мать помилованной Сапеги раскрыла подробности состояния дочери
- Захарова: Расследование ЧП на Каховской ГЭС встало бы Зеленскому поперек горла
- Швеция разрешит разместить на своей территории войска и технику НАТО
- Сальдо заявил, что в Новокаховском округе уровень воды снизился на 2,5 метра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru