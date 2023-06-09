Мать помилованной Сапеги раскрыла подробности состояния дочери

Мать помилованной президентом Белоруссии Александром Лукашенко гражданки России Софьи Сапеги Анна Дудич раскрыла подробности ее освобождения из колонии в Белоруссии в интервью изданию «Московский комсомолец».

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По ее словам, известие о помиловании дочери стало неожиданностью для всей семьи. Собеседница издания отметила, что после освобождения Сапега отказывалась от еды из-за стресса.

По словам матери освобожденной россиянки, последние два года стали показательными и многое изменили в жизни семьи.

Дудич добавила, что Сапега планирует «прийти в себя, восстановить здоровье, эмоциональное прежде всего». Она не исключила, что дочери предстоит пройти полное медицинское обследование.

Ранее Сапега пожелала своему бывшему молодому человеку Роману Протасевичу, который дал на нее показания, прожить эту жизнь достойно. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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