Уссу посоветовали слушать Медведева, а не «качать права»

«У нас, к сожалению, чиновники хамят вне зависимости от партийной принадлежности. А поскольку назначает исполняющих обязанности и снимает действующих губернаторов президент, то для господина Усса важна его принадлежность к команде президента. Но премьер-министра все равно стоило послушать. Я думаю, что здесь главное — нервы, которые не выдержали ответственности. До сих пор он по крайней мере явно не проявлял такого. Думаю, что это просто неполная уверенность в том, что удастся решить все проблемы быстро и без негативных последствий. Он просто сорвался на людях. Это его не извиняет, но дело в том, что он не удержался. Это доказывает, что он плохой политик. Посмотрим, какой он управленец. Если он сумеет в этом городе избежать серьезных проблем, то значит, будучи плохим политиком, он хороший управленец. А если он и этого не сумеет, тогда встанет вопрос, а стоило ли его выдвигать на такую высокую должность», — отметил Дмитрий Журавлёв.

Напомним, что в конце сентября 2017 года Александр Усс был назначен указом президента РФ временно исполняющим обязанности губернатора Краснодарского края после ухода Виктора Толоконского. На выборах 9 сентября 2018 года Усс был избран губернатором Красноярского края, набрав 60,19 процентов голосов и 21 сентября 2018 года официально вступил в должность губернатора края.

