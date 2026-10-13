Колокольцев: украинские кол-центры распространили работу на другие страны

По его словам, Москва на протяжении последних лет неоднократно обращала внимание мирового сообщества на проблему таких кол-центров. Он подчеркнул, что злоумышленники не ограничились посягательствами на россиян и перенесли работу на другие государства.



Глава ведомства добавил, что граждане РФ и Пакистана часто сталкиваются с одинаковыми международными криминальными схемами, включая телефонное мошенничество, фишинг и создание криптовалютных пирамид.



Колокольцев подтвердил готовность МВД России делиться опытом и наработками в сфере IT-преступлений.



Ранее писали, что на Украине могут действовать около двух тыс. кол-центров мошенников.

