Колокольцев: украинские кол-центры распространили работу на другие страны

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что украинские кол-центры перенесли деятельность на другие государства. Об этом он сказал в ходе выездных переговоров с пакистанским министром внутренних дел и по контролю за оборотом наркотиков Мохсином Разой Накви, сообщает РЕН ТВ.

Деятельность украинских колл-центров пресекли в Рязани

По его словам, Москва на протяжении последних лет неоднократно обращала внимание мирового сообщества на проблему таких кол-центров. Он подчеркнул, что злоумышленники не ограничились посягательствами на россиян и перенесли работу на другие государства.

Глава ведомства добавил, что граждане РФ и Пакистана часто сталкиваются с одинаковыми международными криминальными схемами, включая телефонное мошенничество, фишинг и создание криптовалютных пирамид.

Колокольцев подтвердил готовность МВД России делиться опытом и наработками в сфере IT-преступлений.

Ранее писали, что на Украине могут действовать около двух тыс. кол-центров мошенников.

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ФОТО: РИА Новости
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