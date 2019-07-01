Губернатор Красноярского края нахамил жителям подтопленного Канска. Видео
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил город Канск , в котором из-за затопления введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает Ura.ru. Местные жители, которые пришли на встречу с главой региона отметили его хамское поведение и запечатлели эту беседу на видео.
На пленке видно, что когда один из горожан начал задавать свой вопрос губернатору, тот попытался его успокоить и предложил «поправить воротничок», пишет РЕН ТВ. После этого глава региона посмеялся над жителем.
Еще одна видеозапись демонстрирует общение губернатора с одной из горожанок. Женщина, обеспокоенная качеством местной дороги и вероятным ее размытием, уточнила, видел ли ее сам Усс. Уточняется, что полотно соединяет город с другими населенными пунктами.
Ответ на вопрос Александр Усс начал так: «Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть». После он сказал, что если дорогу размоет, то ее восстановят.
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