Губернатор Красноярского края нахамил жителям подтопленного Канска. Видео

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил город Канск , в котором из-за затопления введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает Ura.ru. Местные жители, которые пришли на встречу с главой региона отметили его хамское поведение и запечатлели эту беседу на видео.

На пленке видно, что когда один из горожан начал задавать свой вопрос губернатору, тот попытался его успокоить и предложил «поправить воротничок», пишет РЕН ТВ. После этого глава региона посмеялся над жителем.