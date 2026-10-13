Сикорский: Россия не вернет замороженные на Западе активы

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Москва не сможет вернуть свои замороженные на Западе активы. Об этом он сказал на Варшавском форуме по безопасности, пишет РИА Новости со ссылкой на Euronews.

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По словам представителя Варшавы, ходят слухи, будто некоторые ожидают возвращения этих средств. Однако заявил, что это невозможно. При этом министр признал, что вопрос их использования остается сложным в ЕС.

Недавно писали, что Евросоюз хочет создать «плохой банк» для конфискации активов России. Таким образом объединение планирует обойти юридические риски и протесты со стороны депозитария Euroclear.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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