От слова до майдана. Медведев рассказал о борьбе с хамством единороссов

Российский премьер-министр и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев рассказал о способах борьбы с «чванством и хамством» внутри партии, которые регулярно становятся поводом для скандалов.

В своей статье в газете «Известия» председатель правительства отметил, что в «Единой России» есть множество профессиональных политиков, однако чаще в СМИ появляется информация о других представителях партии

«Но чаще на слуху совсем другие представители партии. Те, кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам», — написал Медведев.

По его словам, для пресечения таких случаев используется внутрипартийный контроль, однако также необходимо наладить взаимодействие со СМИ, блогерами и гражданскими активистами.

Примечательно, что более полгода назад с аналогичным предупреждением выступил российский президент Владимир Путин. На декабрьском пленарном заседании съезда партии «Единая Россия» глава государства заявил, что члены партии не должны допускать хамства чиновников и пренебрежения по отношению к людям.

«Это, во-первых, вредно для страны, это несправедливо в отношении людей, это просто опускает всю партию ниже плинтуса», — сказал Путин, отметив, что у «Единой России» при этом «повышенная ответственность».

Заявление президента Путина стало результатом череды скандалов с высказываниями чиновников, начало которой положила директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство не обязано помогать детям, так как не просило их рожать.

Однако видимо наставления президента, а теперь уже и премьер-министра, не смогли остановить поток резонансных высказываний представителей власти. На прошлой неделе глава департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина, так же, как и Глацких, член «Единой России», предложила молодым девушкам пораньше рожать детей, а получение высшего образования отложить на потом. В ходе круглого стола о поддержке материнства, детства и повышения рождаемости чиновница отметила, что современные мамы часто настраивают детей на приоритет получения высшего образования, и лишь потом на построение семьи.

«Но мы, врачи, считаем и сами видим это, что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и её поколение, и тем лучше для самой женщины», — сказала Арсенина.

После поднявшейся в соцсетях и СМИ волны негодования, в дело пришлось вмешаться губернатору Владимирской области Владимиру Сипягину, который отметил, что это личное мнение Арсениной «как врача».

Как отметил в эфире НСН экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог Олег Матвейчев, участившиеся скандалы вокруг высказываний чиновников намеренно создаются либеральными политтехнологами.