«Единая Россия» решает имиджевые проблемы, взывая к разуму

«Конечно же, у “Единой России” существует большое количество имиджевых проблем, в том числе связанных с хамством отдельных ее членов или сторонников. Главной идеей, мне кажется , сейчас [является] перепозиционирование партии из политического сакрального инструмента в инструмент сервисный. Мол, смотрите, “Единая Россия” – это очень полезный инструмент для решения ваших проблем. Мы интерактивные, у нас есть общественная приемная. С другой стороны, мы сейчас начинаем работать с интернетом, с молодежью, собирать ваши обращения тоже в формате онлайн, реагировать на местных лидеров общественного мнения и тд. Идея такая, что “Единая Россия”- это инструмент, через который можно достучаться до власти. Такая попытка не к любви апеллировать, а к разуму, выгоде»,— рассказал он.

Напомним, на прошлой неделе глава департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина, член «Единой России», предложила молодым девушкам пораньше рожать детей, а получение высшего образования отложить на потом. В ходе круглого стола о поддержке материнства, детства и повышения рождаемости чиновница отметила, что современные мамы часто настраивают детей на приоритет получения высшего образования, и лишь потом на построение семьи.

