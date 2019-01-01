«Единая Россия» решает имиджевые проблемы, взывая к разуму
Президент холдинга «Минченко консалтинг» рассказал НСН, какой пытается стать «Единая Россия».
Премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев рассказал в статье для газеты «Известия» о проблемах с доверием граждан к партии. По его словам, в «Единой России» есть множество профессиональных политиков, однако чаще в СМИ появляется информация о других представителях партии, тех, кто, по его словам, «не стесняется демонстрировать чванство и хамство». Глава российского правительства пояснил, что для пресечения таких случаев используется внутрипартийный контроль, однако также необходимо наладить взаимодействие со СМИ, блогерами и гражданскими активистами.
За счет налаживания работы со СМИ, активистами и блогерами «Единая Россия» надеется выйти на новый уровень в общественном сознании, рассказал НСН президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко (слушайте аудио).
«Конечно же, у “Единой России” существует большое количество имиджевых проблем, в том числе связанных с хамством отдельных ее членов или сторонников. Главной идеей, мне кажется , сейчас [является] перепозиционирование партии из политического сакрального инструмента в инструмент сервисный. Мол, смотрите, “Единая Россия” – это очень полезный инструмент для решения ваших проблем. Мы интерактивные, у нас есть общественная приемная. С другой стороны, мы сейчас начинаем работать с интернетом, с молодежью, собирать ваши обращения тоже в формате онлайн, реагировать на местных лидеров общественного мнения и тд. Идея такая, что “Единая Россия”- это инструмент, через который можно достучаться до власти. Такая попытка не к любви апеллировать, а к разуму, выгоде»,— рассказал он.
Напомним, на прошлой неделе глава департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина, член «Единой России», предложила молодым девушкам пораньше рожать детей, а получение высшего образования отложить на потом. В ходе круглого стола о поддержке материнства, детства и повышения рождаемости чиновница отметила, что современные мамы часто настраивают детей на приоритет получения высшего образования, и лишь потом на построение семьи.
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