СБУ прекратила розыск экстремиста-иноагента Алексея Панина

Панин покинул Россию после начала спецоперации и в своих соцсетях активно поддерживает ВСУ и украинское правительство. В октябре 2022 года он на своей странице разместил сообщения с оправданием теракта на Крымском мосту.

В связи с этим в 2024 году Второй западный окружной военный суд заочно приговорил его к шести годам колонии. Также ему запретили три года администрировать интернет-ресурсы. Кроме этого, актер находится в международном розыске. ​

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российскую телеведущую и блогера Анастасию Ивлееву внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» (запрещен и заблокирован в РФ).

