СБУ прекратила розыск экстремиста-иноагента Алексея Панина

СБУ прекратила розыск актера-иноагента Алексея Панина (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). Об этом свидетельствуют данные украинских органов власти.

Он был объявлен в розыск на Украине в 2015 году. В отношении артиста, признанного в РФ иноагентом, проводилось досудебное расследование за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» соседнего государства.

Панин покинул Россию после начала спецоперации и в своих соцсетях активно поддерживает ВСУ и украинское правительство. В октябре 2022 года он на своей странице разместил сообщения с оправданием теракта на Крымском мосту.

В связи с этим в 2024 году Второй западный окружной военный суд заочно приговорил его к шести годам колонии. Также ему запретили три года администрировать интернет-ресурсы. Кроме этого, актер находится в международном розыске. ​

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российскую телеведущую и блогера Анастасию Ивлееву внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» (запрещен и заблокирован в РФ).

