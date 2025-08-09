СБУ прекратила розыск экстремиста-иноагента Алексея Панина
СБУ прекратила розыск актера-иноагента Алексея Панина (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). Об этом свидетельствуют данные украинских органов власти.
Он был объявлен в розыск на Украине в 2015 году. В отношении артиста, признанного в РФ иноагентом, проводилось досудебное расследование за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» соседнего государства.
Панин покинул Россию после начала спецоперации и в своих соцсетях активно поддерживает ВСУ и украинское правительство. В октябре 2022 года он на своей странице разместил сообщения с оправданием теракта на Крымском мосту.
В связи с этим в 2024 году Второй западный окружной военный суд заочно приговорил его к шести годам колонии. Также ему запретили три года администрировать интернет-ресурсы. Кроме этого, актер находится в международном розыске.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российскую телеведущую и блогера Анастасию Ивлееву внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» (запрещен и заблокирован в РФ).
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СБУ прекратила розыск экстремиста-иноагента Алексея Панина
- СМИ: На предприятии в Стерлитамаке существует угроза повторного взрыва
- Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике выросло до 12
- Собянин: Сбит атаковавший Москву беспилотник
- В Стерлитамаке 16 человек пострадали при взрыве газа
- Российская гимнастка установила рекорд, выступив на Северном полюсе
- В семи аэропортах России ввели временные ограничения
- Раскрыты подробности ближайшей встречи Путина и Трампа
- В Калужской области обломки БПЛА упали на территорию частного дома
- Блогера Ивлееву включили в базу «Миротворца»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru