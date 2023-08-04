СБУ: На Украине арестовали активы россиян на 5,1 млрд долларов
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что с 2022 года украинские власти ввели санкции против четырёх тысяч компаний из России.
В пресс-службе ведомства указали, что объём арестованных активов российских бизнесменов составил почти 190 млрд гривен (5,1 млрд долларов по текущему курсу).
«Речь идет о корпоративных правах и недвижимом имуществе десятков предприятий, конечными бенефициарами которых являются «Роснефть», «Росатом», «Газпром», «Ростех» и тому подобное», - говорится в сообщении.
В России по ходатайству Следственного комитета арестовали активы украинского миллиардера Рината Ахметова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru