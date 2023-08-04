СБУ: На Украине арестовали активы россиян на 5,1 млрд долларов

Алексей Навальный приговорен к 19 годам колонии особого режима Картаполов заявил, что «никакой новой мобилизацией и не пахнет» В Канске произошел взрыв газа в пятиэтажке, пострадали 13 человек Курс евро на торгах на Московской бирже превысил 106 руб.