СБУ: На Украине арестовали активы россиян на 5,1 млрд долларов

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что с 2022 года украинские власти ввели санкции против четырёх тысяч компаний из России.

Экс-глава ЦБ: России потребуется больше 50 лет, чтобы вернуть замороженные активы

В пресс-службе ведомства указали, что объём арестованных активов российских бизнесменов составил почти 190 млрд гривен (5,1 млрд долларов по текущему курсу).

«Речь идет о корпоративных правах и недвижимом имуществе десятков предприятий, конечными бенефициарами которых являются «Роснефть», «Росатом», «Газпром», «Ростех» и тому подобное», - говорится в сообщении.

В России по ходатайству Следственного комитета арестовали активы украинского миллиардера Рината Ахметова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БизнесРоссияУкраинаАрестСбу Украины

Горячие новости

Все новости

партнеры