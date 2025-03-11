Россиян предупредили о возможности ВСУ запускать сотни дронов «раз в несколько дней»

Украина способна устраивать раз в несколько дней устраивать массированные атаки на российскую территорию из-за растущего объема производства и импорта дронов, ВСУ постоянно прощупывают слабые места российской системы ПВО. Об этом НСН заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Минобороны России ранее сообщило, что атака украинских беспилотников 11 марта стала самой массовой с начала 2025 года. В ведомстве отметили, что за ночь были сбиты 337 дронов (больше всего — в Курской области (126) и в столичном регионе (91)). В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что для Московского региона атака стала самой массовой с момента начала спецоперации России на Украине. Кондратьев также назвал атаку ВСУ рекордной и заявил, что на такой шаг украинская армия способна пойти раз в несколько дней.