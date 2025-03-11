Россиян предупредили о возможности ВСУ запускать сотни дронов «раз в несколько дней»
Российские системы ПВО показали достаточно хорошую эффективность при отражении рекордной по массовости атаки БПЛА, но сбивать дроны надо еще раньше, заявил НСН Максим Кондратьев.
Украина способна устраивать раз в несколько дней устраивать массированные атаки на российскую территорию из-за растущего объема производства и импорта дронов, ВСУ постоянно прощупывают слабые места российской системы ПВО. Об этом НСН заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Минобороны России ранее сообщило, что атака украинских беспилотников 11 марта стала самой массовой с начала 2025 года. В ведомстве отметили, что за ночь были сбиты 337 дронов (больше всего — в Курской области (126) и в столичном регионе (91)). В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что для Московского региона атака стала самой массовой с момента начала спецоперации России на Украине. Кондратьев также назвал атаку ВСУ рекордной и заявил, что на такой шаг украинская армия способна пойти раз в несколько дней.
«В течение последних трех лет наблюдается общая тенденция к увеличению количества дронов, одновременно участвующих в атаке. Официально подтвержденным рекордом до этого было 158 БПЛА 1 сентября 2024 года, сегодня этот рекорд побит. Сначала это были единичные беспилотники, потом счет пошел на десятки, потом — на сотни. При этом еще неизвестно, сколько беспилотников подверглось воздействию средств радиоэлектронной борьбы, было навигационно потеряно и упало в лесах. Полагаю, что сегодня в атаке участвовало гораздо больше, чем 337 БПЛА. Вообще такие атаки Украина может осуществлять раз в несколько дней — производство и импорт дронов постоянно увеличиваются — причем как самолетного типа, так и реактивных. Импортируют БПЛА не только из стран НАТО, но и из Китая. Украинская армия несколько дней ищет лазейки в российской системе ПВО, а потом резко выпускает большой рой дронов — сотни», — сказал Кондратьев.
Собеседник НСН назвал работу российской системы ПВО эффективной, но недостаточной.
«Фактически ни один беспилотник не долетел до тех объектов, на которые был нацелен. Причиненный ущерб объясняется тем, что ВСУ, дабы быть эффективными и менее заметными для средств ПВО, применяют резкое снижение высоты полета, до 50 метров и ниже. Соответственно, происходят столкновения с верхними этажами многоквартирных домов. Это проблема не ПВО, а тех, кто программирует полет. Иногда, конечно, беспилотники долетают до объектов, но если из нескольких сотен БПЛА, вылетающих на атаку, лишь один-два достигают цели, это хороший, но, конечно, недостаточный показатель. Нужно уничтожать все дроны еще на подлете к населенным пунктам, чтобы избежать негативных сценариев», — добавил эксперт.
В заключение Кондратьев отметил, что сегодня весь мир равняется на российскую систему ПВО.
«Архитектура израильского “Железного купола” несколько отличается от российской системы ПВО. Мировые лидеры с точки зрения разработки систем ПВО — однозначно Россия и Израиль. Не могу сравнить, кто лучше, но весь мир равняется на Россию, поскольку в нашей стране еще с советских времен заложена большая научно-производственная школа. Израиль был вынужден быстро ее рожать, потому что постоянно испытывал на себе атаки со стороны сектора Газа», — подытожил он.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ночная атака беспилотников ВСУ на Москву велась по меньшей мере из трех областей Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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