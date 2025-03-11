Семьям погибших после атаки БПЛА ВСУ в Подмосковье выплатят миллион рублей

Ранее Воробьев сообщал об одном погибшем и трех пострадавших в результате атаки БПЛА. По словам губернатора, теперь количество жертв увеличилось до двух – в больнице Видного скончался раненый мужчина.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ночью над Московской областью сбили 91 дрон, а всего над территорией России уничтожили 337 дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



