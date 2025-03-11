Семьям погибших после атаки БПЛА ВСУ в Подмосковье выплатят миллион рублей
Семьям погибших после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Подмосковье выплатят по миллиону рублей, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что раненые также получат поддержку: исходя из тяжести травм им выплатят от 100 до 500 тысяч рублей.
Ранее Воробьев сообщал об одном погибшем и трех пострадавших в результате атаки БПЛА. По словам губернатора, теперь количество жертв увеличилось до двух – в больнице Видного скончался раненый мужчина.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ночью над Московской областью сбили 91 дрон, а всего над территорией России уничтожили 337 дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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