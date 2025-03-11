Семьям погибших после атаки БПЛА ВСУ в Подмосковье выплатят миллион рублей

Семьям погибших после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Подмосковье выплатят по миллиону рублей, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что раненые также получат поддержку: исходя из тяжести травм им выплатят от 100 до 500 тысяч рублей.

«Бьют перед переговорами»: Россия и Москва подверглись самой массовой атаке БПЛА

Ранее Воробьев сообщал об одном погибшем и трех пострадавших в результате атаки БПЛА. По словам губернатора, теперь количество жертв увеличилось до двух – в больнице Видного скончался раненый мужчина.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ночью над Московской областью сбили 91 дрон, а всего над территорией России уничтожили 337 дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиВСУПогибшие

Горячие новости

Все новости

партнеры