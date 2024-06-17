«Пересобачились»: Сатановский объяснил роспуск военного кабмина в Израиле

Как добавил собеседник НСН, Израиль вряд ли снизит накал эскалации в Газе, что может вывести локальный военный конфликт в регионе на новый уровень.

«Война идет и будет только хуже, скоро начнутся действия на севере в районе ливанской границы. А дальше все перетечет в прямое военное столкновение с Ираном. Все, что мы наблюдаем в последнее время по Газе и Ливану – не арабо-израильский конфликт, а ирано-израильский конфликт. Персы используют палестинцев и ливанцев, как расходный материал, так было всегда. Прямое столкновение Ирана и Израиля может привести к ядерной войне в этом локальном уголке планеты», - подытожил он.

Ранее сообщалось, что Израиль ввел ежедневные «тактические паузы» для увеличения объемов поставки гумпомощи в сектор Газа. Паузы в боях введены с 15 июня. Они действуют с 8:00 до 19:00 ежедневно «до особого распоряжения» в южной части сектора Газа, напоминает «Радиоточка НСН».

