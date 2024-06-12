СМИ: ХАМАС отклонило предложение Байдена об освобождении заложников

Палестинское движение ХАМАС отклонило предложение, представленное американским лидером Джо Байденом, об освобождении заложников сообщает Reuters со ссылкой на чиновника в Израиле.

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Ответ от ХАМАС был получен через посредника вечером 11 июня.

Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию Соединенных Штатов с планом американского президента Джо Байдена о прекращения огня в Газе. Постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя заявил, что у Москвы есть вопросы к проекту резолюции США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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