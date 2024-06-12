СМИ: ХАМАС отклонило предложение Байдена об освобождении заложников

Ответ от ХАМАС был получен через посредника вечером 11 июня.

Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию Соединенных Штатов с планом американского президента Джо Байдена о прекращения огня в Газе. Постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя заявил, что у Москвы есть вопросы к проекту резолюции США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

