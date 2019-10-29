Сатановский: Россия продает вооружения без оглядки на Израиль

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с НСН рассказал, могут ли подобные сделки с Израилем отразиться на российско-иранских отношениях. По его словам, изначально опираться на слова обычного советника премьер-министра нелепо. Политолог также напомнил, какой тактике придерживается Россия, принимая какие-либо решения международного уровня.

«Во-первых, давайте понимать, что вряд ли имеет смысл определять российскую внешнюю политику, тем более в такой щекотливой сфере, как военно-техническая, на основании интервью человека, который, вообще-то, в израильской политической системе не является кем-то. Это не более, чем один из советников нашего президента, а может, и менее. Во-вторых, все вещи, связанные с экспортом российских вооружений, всегда проходят контроль с точки зрения российских отношений с кем угодно. Мало ли чего от нас хотят иранцы или все остальные на этой планете. Идея о том, что все, что от нас хотят, Россия должна делать немедленно. Неважно, является, ли человек, который настаивает на этом, сторонником того, что мы должны все, что угодно, для американцев, для Ирана, да и для Израиля. Эта идея весьма порочна. У нас есть баланс отношений, исходя из того, что наше начальство военно-политическое думает про ту или иную страну, исходя из того, как себя ведет та или иная страна относительно Российской Федерации», - заявил он.

Кроме того, политолог напомнил, что у Ирана в плане вооружения не так много вариантов поставщиков, чтобы диктовать России свои условия.

«У кого можно купить оружие, если не у России? Давайте посмотрим, убирая тех, кто точно Ирану не продаст. Например, Китай. Китаю это зачем? Ну, Пакистану Китай, предположим, оружие продаст. Потому что у Пакистана в качестве главного соперника – Индия. Но у Пакистана и так американское оружие есть. А Ирану зачем поставлять для китайцев такого рода системы вооружений, которые, впрочем, до российских сильно не дотягивают. Наши системы, действительно, очень хороши. Что такого Иран для Китая значит, чтобы поставлять им это вооружение? Но страна НАТО (Турция, которая купила у России ЗРК С-400, - НСН) российские вооружения купила, потому что хоть С-300, хоть С-400 реально намного лучше, чем все, что делают наши американские коллеги. В этом плане у нас есть то вооружение, которое никто поставить не может. Другое дело, что иранцы – люди сквалыжные. Поэтому торгуются они до последнего», - пояснил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что России может грозить опасность со стороны Ирана. Об этом в интервью РБК сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров согласился в эфире НСН с заявлением израильского премьера об иранской угрозе для России, но поспорил о ее истоках.

