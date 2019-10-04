«Иран пробует Россию на зубок». В Израиле объяснили арест российской журналистки
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля в эфире НСН заверил, что никакого отношения к Израилю задержание Юзик не имеет.
Юлию Юзик могли задержать в Иране, поскольку она раньше была корреспонденткой «Комсомольской правды» в Израиле. Такое мнения высказал её бывший супруг Борис Войцеховский. Ранее стало известно, что Юзик задержали накануне в Тегеране по подозрению в шпионаже в пользу Израиля.
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН заверил, что никакого отношения к Израилю задержание Юзик не имеет.
«Могу уверить вас, что эта журналистка не имеет никакого отношения к тому, чтобы шпионить в пользу Израиля. Нет никакой связи. Видимо, просто так сложились обстоятельства, что они и вас начинают пробовать на зубок. Мы живем на Востоке, а вы нет. Я знаю, что Восток - дело тонкое», - заметил он.
Еврейское государство ничего в связи с задержанием журналистки предпринимать будет. «Это ваши друзья. Ваш президент Владимир Путин встречается, пожимает руку, обнимается с Рухани. Правда, он еще не обнимался с Хаменеи. Но он дружит с Сирией, с сумасшедшим лидером Турции Эрдоганом, который иногда с вами обнимается, иногда вам тоже какие-то щелчки делает. Но Израиль ничего не может предпринять», - подчеркнул Векслер.
По его словам, Россия должна потребовать немедленного освобождения своего гражданина.
«Кто они такие по сравнению с вами?! Вы же им поставляете С-300, С-400! Президент должен встать и потребовать освободить гражданина своей страны! У вас с ними дружеские, близкие отношения. У нас с ними нет отношений уже 40 лет. Мы их враги 40 лет, с 79-года, когда был свергнут шахиншах Ирана. Кто-то в вашей стране должен немедленно потребовать освобождения! Потребовать под угрозой! Что значит, обвиняют ее? Это российская гражданка! В тот же день, в тот же час к ней должен прибыть консул России и потребовать ее освобождения. Вы на прошлой неделе обнимались, это просто плевок в вашу сторону. Учитесь у нас правилам игры, мы своих заложников освобождаем», - заключил собеседник НСН.
Напомним, по приезде в Тегеран три дня назад у Юлии Юзик изъяли паспорт. А вчера сотрудники Корпуса стражей исламской революции задержали ее в гостинице и препроводили в тюрьму.
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