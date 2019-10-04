«Иран пробует Россию на зубок». В Израиле объяснили арест российской журналистки

Еврейское государство ничего в связи с задержанием журналистки предпринимать будет. «Это ваши друзья. Ваш президент Владимир Путин встречается, пожимает руку, обнимается с Рухани. Правда, он еще не обнимался с Хаменеи. Но он дружит с Сирией, с сумасшедшим лидером Турции Эрдоганом, который иногда с вами обнимается, иногда вам тоже какие-то щелчки делает. Но Израиль ничего не может предпринять», - подчеркнул Векслер.

По его словам, Россия должна потребовать немедленного освобождения своего гражданина.

«Кто они такие по сравнению с вами?! Вы же им поставляете С-300, С-400! Президент должен встать и потребовать освободить гражданина своей страны! У вас с ними дружеские, близкие отношения. У нас с ними нет отношений уже 40 лет. Мы их враги 40 лет, с 79-года, когда был свергнут шахиншах Ирана. Кто-то в вашей стране должен немедленно потребовать освобождения! Потребовать под угрозой! Что значит, обвиняют ее? Это российская гражданка! В тот же день, в тот же час к ней должен прибыть консул России и потребовать ее освобождения. Вы на прошлой неделе обнимались, это просто плевок в вашу сторону. Учитесь у нас правилам игры, мы своих заложников освобождаем», - заключил собеседник НСН.

Напомним, по приезде в Тегеран три дня назад у Юлии Юзик изъяли паспорт. А вчера сотрудники Корпуса стражей исламской революции задержали ее в гостинице и препроводили в тюрьму.