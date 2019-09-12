Нетаньяху предупредил Россию об угрозе со стороны Ирана

России может грозить опасность со стороны Ирана. Об этом в интервью РБК сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По словам политика, в будущем России может навредить распространение шиитского радикального ислама, который «управляется» Тегераном.

По мнению израильского премьера, суннитский радикальный ислам представляет меньшее зло, отмечает RT.

Нетаньяху заявил, что Иран «направит свою идеологию и оружие не только на Израиль и Запад, но и на Россию тоже, потому что он против нашей общей культуры и он хочет править миром».

Сегодня в Сочи состоится встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в интервью НСН объяснил усиление террористов в Сирии.







