Россию предупредили об угрозе со стороны Ирана в Сирии
Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии заявил в эфире НСН, что Иран ограничивает возможности РФ в Сирии.
России может грозить опасность со стороны Ирана. Об этом в интервью РБК сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По словам политика, в будущем России может навредить распространение шиитского радикального ислама, который «управляется» Тегераном. По мнению израильского премьера, суннитский радикальный ислам представляет меньшее зло.
Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров согласился в эфире НСН с заявлением израильского премьера об иранской угрозе для России, но поспорил о ее истоках.
«Шииты в России есть, очень немного, на Северном Кавказе. Что касается угрозы исходящей от Ирана для России, некое перемещение есть, но я бы не относился к Ирану, как мы сейчас относимся, как к дружественной стране. Иран предоставляет для нас определенную опасность геополитического плана, в частности в Сирии. В Сирии интересы Ирана и России расходятся. По большому счету, мы спасли Иран, его шиитскую дугу, когда вмешались в сирийские события, не выдвинув никаких требований Ирану , а могли бы потребовать у них аэродром, какие-то возможности в Персидском заливе, нефть подешевле и так далее. Но мы этого не сделали. Мы не говорим об этом, но наш союзник Иран старается максимально нас ограничить в наших возможностях в той же Сирии», —отметил востоковед.
Ранее в эфире НСН первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров объяснил предупреждение Нетаньяху старым, но острым конфликтом между Израилем и Ираном.
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