Россию предупредили об угрозе со стороны Ирана в Сирии

«Шииты в России есть, очень немного, на Северном Кавказе. Что касается угрозы исходящей от Ирана для России, некое перемещение есть, но я бы не относился к Ирану, как мы сейчас относимся, как к дружественной стране. Иран предоставляет для нас определенную опасность геополитического плана, в частности в Сирии. В Сирии интересы Ирана и России расходятся. По большому счету, мы спасли Иран, его шиитскую дугу, когда вмешались в сирийские события, не выдвинув никаких требований Ирану , а могли бы потребовать у них аэродром, какие-то возможности в Персидском заливе, нефть подешевле и так далее. Но мы этого не сделали. Мы не говорим об этом, но наш союзник Иран старается максимально нас ограничить в наших возможностях в той же Сирии», —отметил востоковед.

Ранее в эфире НСН первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров объяснил предупреждение Нетаньяху старым, но острым конфликтом между Израилем и Ираном.

