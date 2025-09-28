Саркози признался, что не ожидал реального тюремного срока

Экс-президент Франции Николя Саркози признался, что не ожидал для себя реального тюремного срока по делу о финансировании его предвыборной кампании Ливией. Об этом сообщает газета «Le Journal du Dimanche».

По словам политика, «были нарушены все границы правового государства». Он отметил, что не понимает быстрого исполнения наказания до подачи апелляции, и считает решение суда необоснованным. При этом Саркози добавил, что не собирается бежать из страны или баллотироваться в президенты.