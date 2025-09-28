Саркози признался, что не ожидал реального тюремного срока

Экс-президент Франции Николя Саркози признался, что не ожидал для себя реального тюремного срока по делу о финансировании его предвыборной кампании Ливией. Об этом сообщает газета «Le Journal du Dimanche».

По словам политика, «были нарушены все границы правового государства». Он отметил, что не понимает быстрого исполнения наказания до подачи апелляции, и считает решение суда необоснованным. При этом Саркози добавил, что не собирается бежать из страны или баллотироваться в президенты.

Саркози назвали «токсичным» для французской политики

По мнению политика, вердикт суда был направлен на унижение, что унижает и саму Францию, подчеркнул экс-президент. Саркози также заявил, что он невиновен и отказывается от помилования от действующего президента страны Эммануэля Макрона.

25 сентября 2025 года Парижский суд приговорил бывшего французского лидера к пяти годам лишения свободы по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании в 2007 году.

Ранее адвокат Николя Саркози Жан-Мишель Дарруа назвал вынесенный политику приговор «необоснованным с юридической точки зрения», напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
