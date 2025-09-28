Абрамович попал в базу «Миротворца»

Российский олигарх, бизнесмен Роман Абрамович попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» (запрещен и заблокирован в РФ). Об этом свидетельствуют данные на портале.

СМИ: Представитель Абрамовича опроверг уголовное дело в отношении бизнесмена

Согласно информации источника, имя известного предпринимателя было внесено в базу в марте 2022 года. Отмечается, что это было сделано в связи с тем, что Абрамович поддерживает ВС России и «лоббирует российские интересы».

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российского футболиста Артема Дзюбу тоже внесли в базу украинского экстремистского сайта.

