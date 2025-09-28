Абрамович попал в базу «Миротворца»
28 сентября 202510:41
Российский олигарх, бизнесмен Роман Абрамович попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» (запрещен и заблокирован в РФ). Об этом свидетельствуют данные на портале.
Согласно информации источника, имя известного предпринимателя было внесено в базу в марте 2022 года. Отмечается, что это было сделано в связи с тем, что Абрамович поддерживает ВС России и «лоббирует российские интересы».
Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российского футболиста Артема Дзюбу тоже внесли в базу украинского экстремистского сайта.
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
15 мая 2023
