Минтранс: РФ не избрали во время голосования в Совет ИКАО
По итогам первого этапа выборов в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Россию не избрали на период 2025–2028 годов. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
Первый этап выборов состоялся в Монреале 27 сентября. В первую группу по итогам голосования попали Австралия, Бразилия, Великобритания, Италия, Канада, Китай, США, Франция и Япония. Во вторую — Аргентина, Дания, Египет, Индия, Испания, Колумбия, Мексика, Нигерия, Саудовская Аравия, Сингапур, Швейцария и ЮАР.
При этом выборы в третью группу, в которую входят страны, «обеспечивающие географическое представительство», пройдут 30 сентября. Совет ИКАО включает представителей 36 стран и переизбирается каждые три года на сессии Генассамблеи ООН, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
