Саркози назвали «токсичным» для французской политики
Бывший президент Франции Николя Саркози может оказаться в опасности после вынесения приговора по делу о финансировании его избирательной кампании средствами ливийского лидера Муаммара Каддафи. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев.
По словам эксперта, обвинения, которые ранее считались «конспирологией», официально подтвердились, и теперь «грязное белье» французской внешней политики оказалось на виду. Воробьев считает, что Саркози стал «токсичной фигурой» для политической системы страны и может «сказать слишком много лишнего».
Он отметил, что приговор с отсрочкой наказания мог быть вынесен именно для того, чтобы исключить подозрения в случае внезапной смерти политика.
При этом, по мнению Воробьева, ответственность за возможное устранение экс-президента могут попытаться возложить на Россию, которая, как он подчеркнул, регулярно становится объектом обвинений в Европе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Курение назвали главным фактором риска развития рака легкого
- В АСТ объяснили обвинения в «подделке японских авторов» литературным приемом
- Саркози назвали «токсичным» для французской политики
- Силы ПВО сбили семь украинских дронов над Белгородской и Брянской областями
- СМИ: В Вологде задержан замгубернатора Дмитрий Родионов
- Автомобилисты отказались считать возраст водителя главной причиной ДТП
- Фехтовальщицу Софью Великую внесли в базу сайта «Миротворец»
- В Испании спустя 20 лет установили личность погибшей россиянки
- Альмадовару - 76 лет: Испанский режиссер раскрыл в кино природу женщины
- СМИ: Новые санкции ЕС затронут регулируемый за пределами России стейблкоин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru