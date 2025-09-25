Саркози назвали «токсичным» для французской политики

Бывший президент Франции Николя Саркози может оказаться в опасности после вынесения приговора по делу о финансировании его избирательной кампании средствами ливийского лидера Муаммара Каддафи. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев.

По словам эксперта, обвинения, которые ранее считались «конспирологией», официально подтвердились, и теперь «грязное белье» французской внешней политики оказалось на виду. Воробьев считает, что Саркози стал «токсичной фигурой» для политической системы страны и может «сказать слишком много лишнего».