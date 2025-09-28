Сальдо: ВС РФ взяли под огневой контроль Карантинный остров в Херсоне

При этом, по его словам, полностью очистить остров в условиях постоянного противодействия и ночных проникновений пока нереально. Сальдо добавил, что ВСУ продолжают использовать эту зону в качестве плацдарма для отдельных боевых действий. Однако, подчеркнул политик, ВС РФ наносят системный огневой урон по точкам противника.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВС РФ нанесли комбинированный удар по целям на Украине.

