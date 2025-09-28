Сальдо: ВС РФ взяли под огневой контроль Карантинный остров в Херсоне
В Херсоне российские военные взяли под огневой контроль Карантинный остров, где расположен микрорайон Корабел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
При этом, по его словам, полностью очистить остров в условиях постоянного противодействия и ночных проникновений пока нереально. Сальдо добавил, что ВСУ продолжают использовать эту зону в качестве плацдарма для отдельных боевых действий. Однако, подчеркнул политик, ВС РФ наносят системный огневой урон по точкам противника.
Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВС РФ нанесли комбинированный удар по целям на Украине.
