Сальдо: ВС РФ взяли под огневой контроль Карантинный остров в Херсоне

В Херсоне российские военные взяли под огневой контроль Карантинный остров, где расположен микрорайон Корабел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

МО: За ночь ПВО сбили более 40 дронов ВСУ

При этом, по его словам, полностью очистить остров в условиях постоянного противодействия и ночных проникновений пока нереально. Сальдо добавил, что ВСУ продолжают использовать эту зону в качестве плацдарма для отдельных боевых действий. Однако, подчеркнул политик, ВС РФ наносят системный огневой урон по точкам противника.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВС РФ нанесли комбинированный удар по целям на Украине.

