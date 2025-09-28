В США в штате Северная Каролина произошла массовая стрельба
28 сентября 202510:17
В США на верфи «Southport Yacht Basin» в Саутпорте в штате Северная Каролина произошла массовая стрельба. Об этом говорится на странице местных властей в одной из соцсетей.
По данным источника, в результате происшествия погиби три человека.
Известно, что предполагаемый стрелок скрылся с места ЧП на лодке. В настоящий момент его разыскивают полицейские.
Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в результате стрельбы в нью-йоркском Бруклине погибли три человека.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США в штате Северная Каролина произошла массовая стрельба
- СМИ: Украинцы начали платить «McDonald’s» за трудоустройство
- Саркози признался, что не ожидал реального тюремного срока
- При пожаре в приюте в Москве погибли 13 собак
- СМИ: Блогеру Портнягину начислили около 800 млн рублей налогов
- ВС РФ нанесли комбинированный удар по целям на Украине
- Сенатор: До конца года в РФ повысят пенсии сотрудникам силовых ведомств
- ВВС Польши подняли в небо истребители якобы из-за активности РФ на Украине
- Росреестр: В РФ находится 8 городов с именами в названии
- МО: За ночь ПВО сбили более 40 дронов ВСУ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru