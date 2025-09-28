В США в штате Северная Каролина произошла массовая стрельба

В США на верфи «Southport Yacht Basin» в Саутпорте в штате Северная Каролина произошла массовая стрельба. Об этом говорится на странице местных властей в одной из соцсетей.

По данным источника, в результате происшествия погиби три человека.

Известно, что предполагаемый стрелок скрылся с места ЧП на лодке. В настоящий момент его разыскивают полицейские.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в результате стрельбы в нью-йоркском Бруклине погибли три человека.

