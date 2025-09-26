Саркози не желает просить помилования у Макрона

Суд Парижа признал Саркози виновным по делу о коррупционном сговоре с бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи и 25 сентября приговорил его к пяти годам заключения, пишет RT.

Дарруа напомнил, что экс-президент был оправдан по основным пунктам обвинения, которые касались коррупции и незаконного финансирования избирательной кампании.

При этом юрист указал, что Саркози не намерен просить помилования у действующего президента Франции Эммануэля Макрона, так как «хочет продемонстрировать свою невиновность».

Ранее Саркози заявил, что не виновен и подаст апелляцию на приговор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

