Саркози не желает просить помилования у Макрона
Приговор, вынесенный экс-президенту Франции Николя Саркози, является «необоснованным с юридической точки зрения». Об этом в интервью телеканалу BFMTV заявил адвокат политика Жан-Мишель Дарруа.
Суд Парижа признал Саркози виновным по делу о коррупционном сговоре с бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи и 25 сентября приговорил его к пяти годам заключения, пишет RT.
Дарруа напомнил, что экс-президент был оправдан по основным пунктам обвинения, которые касались коррупции и незаконного финансирования избирательной кампании.
При этом юрист указал, что Саркози не намерен просить помилования у действующего президента Франции Эммануэля Макрона, так как «хочет продемонстрировать свою невиновность».
Ранее Саркози заявил, что не виновен и подаст апелляцию на приговор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
