Крок: Нужно воспитывать новое поколение худруков и главных режиссеров театров
В течение следующих нескольких лет театры в России могут остаться без достойных художественных руководителей и главных режиссеров, поэтому необходимо воспитывать новое поколение мастеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Государственного академического театра им. Вахтангова, заслуженного деятеля искусств России Кирилла Крока.
Он считает, что сейчас многие молодые режиссеры понимают, что им легче заниматься проектной деятельностью, а не работать в театрах главными режиссерами, взваливая на себя ответственность за коллектив.
При этом Крок отметил, что не все хорошие постановщики могут стать главными режиссерами в театре и даже руководителями. Среди важных для такой работы качеств мастер выделил умение заботиться о людях и театре.
Ранее народный артист России, саксофонист, художественный руководитель «Московского джазового оркестра» Игорь Бутман в интервью НСН заявил, что сегодня профессиональные оркестры должны быть в каждом регионе России, так как потребность в концертах есть, но для этого важно повысить престиж профессии музыканта.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ректор ВГИК: Киноиндустрии в РФ не хватает хороших сценариев
- Санду сообщила о коррупции на выборах в Молдавии
- Минтранс: РФ не избрали во время голосования в Совет ИКАО
- Крок: Нужно воспитывать новое поколение худруков и главных режиссеров театров
- Абрамович попал в базу «Миротворца»
- Сальдо: ВС РФ взяли под огневой контроль Карантинный остров в Херсоне
- В США в штате Северная Каролина произошла массовая стрельба
- СМИ: Украинцы начали платить «McDonald’s» за трудоустройство
- Саркози признался, что не ожидал реального тюремного срока
- При пожаре в приюте в Москве погибли 13 собак
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru