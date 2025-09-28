Крок: Нужно воспитывать новое поколение худруков и главных режиссеров театров

В течение следующих нескольких лет театры в России могут остаться без достойных художественных руководителей и главных режиссеров, поэтому необходимо воспитывать новое поколение мастеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Государственного академического театра им. Вахтангова, заслуженного деятеля искусств России Кирилла Крока.

Он считает, что сейчас многие молодые режиссеры понимают, что им легче заниматься проектной деятельностью, а не работать в театрах главными режиссерами, взваливая на себя ответственность за коллектив.