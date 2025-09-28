Крок: Нужно воспитывать новое поколение худруков и главных режиссеров театров

В течение следующих нескольких лет театры в России могут остаться без достойных художественных руководителей и главных режиссеров, поэтому необходимо воспитывать новое поколение мастеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Государственного академического театра им. Вахтангова, заслуженного деятеля искусств России Кирилла Крока.

Он считает, что сейчас многие молодые режиссеры понимают, что им легче заниматься проектной деятельностью, а не работать в театрах главными режиссерами, взваливая на себя ответственность за коллектив.

При этом Крок отметил, что не все хорошие постановщики могут стать главными режиссерами в театре и даже руководителями. Среди важных для такой работы качеств мастер выделил умение заботиться о людях и театре.

Ранее народный артист России, саксофонист, художественный руководитель «Московского джазового оркестра» Игорь Бутман в интервью НСН заявил, что сегодня профессиональные оркестры должны быть в каждом регионе России, так как потребность в концертах есть, но для этого важно повысить престиж профессии музыканта.

