При пожаре в приюте в Москве погибли 13 собак

Ночью при пожаре в питомнике в Москве на улице Зорге погибли 13 собак. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По данным источника, в результате ЧП пострадал один человек. Во время пожара 30 животным удалось спастись. Отмечается, что их уже вернули на территорию приюта.

При пожаре в новосибирском зоопарке погибли пятнистые олени и козлы

Очевидцы рассказали, что возгорание произошло по вине мужчины, который во время празднования своего дня рождения забыл затушить сигарету. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что при пожаре в зоопарке в Новосибирске погибли 11 животных.

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
