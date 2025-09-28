При пожаре в приюте в Москве погибли 13 собак

Ночью при пожаре в питомнике в Москве на улице Зорге погибли 13 собак. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По данным источника, в результате ЧП пострадал один человек. Во время пожара 30 животным удалось спастись. Отмечается, что их уже вернули на территорию приюта.