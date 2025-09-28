При пожаре в приюте в Москве погибли 13 собак
Ночью при пожаре в питомнике в Москве на улице Зорге погибли 13 собак. Об этом сообщает «РЕН ТВ».
По данным источника, в результате ЧП пострадал один человек. Во время пожара 30 животным удалось спастись. Отмечается, что их уже вернули на территорию приюта.
Очевидцы рассказали, что возгорание произошло по вине мужчины, который во время празднования своего дня рождения забыл затушить сигарету. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что при пожаре в зоопарке в Новосибирске погибли 11 животных.
