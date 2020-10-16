Выдохлись? США признали проблему с антироссийскими санкциями

Эксперты порассуждали в эфире НСН, за что и почему Вашингтон долгие годы вводил ограничения против Москвы. Теперь возможностей у Вашингтона осталось сне так уж и много.

США становится труднее найти российские компании, против которых еще не вводили санкции, заявил помощник президента по нацбезопасности Робет О’Брайен. По его словам, Вашингтон уже «мало что может сделать» в отношении Москвы в плане экономических ограничений. Вместе с тем он признался, что США ищут «другие места, где могут продемонстрировать недовольство».

Ранее США предложили законопроект о персональных санкциях против граждан России, подозреваемых в причастности к отравлению Алексея Навального. После этого сенатор Владимир Джабаров заявил о готовности рассмотреть вопрос об ответных санкциях против тех, кто поддержит законопроект.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в эфире НСН высказал уверенность, что за персональными санкциями из-за отравления Навального последуют другие.

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«Секторальные санкции, экономические, политические будут вводиться дальше. Все это отдельные частные шаги на пути решения большой стратегической задачи Запада – удушения России. Поэтому здесь никаких иллюзий питать не следует», - отметил Новиков.

Вместе с тем он заявил, что России нельзя слабеть, иначе Запад продолжит говорить с позиции силы.

«Ястребам на Западе было бы желательно упразднить Российскую Федерацию с мировой карты. Сейчас это сделать сложно», - сказал он.

Между тем, журналист и телеведущий Владимир Познер порассуждал, за что США вводят санкции против России. По его словам, виной тому выступление президента Владимира Путина в 2007 году в Мюнхене. В своей речи Путин заявил, что не принимает политику однополярного мира, а Россия не будет «плясать под американскую дудку».

В свою очередь, член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН заявил, что санкции вводят из-за восстановление геополитических позиций России и действий в Ливии и Сирии.

«Все это не нравилось США. Санкции были призваны затормозить развитие российской экономики, но своей цели не достигли. Зато разрушили международную кооперацию», - сказал Танкаев.

В то время, как США уже не знают, против кого вводить новые ограничения, Евросоюз ввёл санкции против шести россиян из-за ситуации вокруг Навального. В список попали, в частности, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также директор ФСБ Александр Бортников. В чёрном списке оказался и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГОСНИИОХТ), в котором, по информации СМИ, могло разрабатываться отравляющее вещество «Новичок».

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ФОТО: Вера Голосова//РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйРоссияСШАСанкции
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