Выдохлись? США признали проблему с антироссийскими санкциями

«Секторальные санкции, экономические, политические будут вводиться дальше. Все это отдельные частные шаги на пути решения большой стратегической задачи Запада – удушения России. Поэтому здесь никаких иллюзий питать не следует», - отметил Новиков.

Вместе с тем он заявил, что России нельзя слабеть, иначе Запад продолжит говорить с позиции силы.

«Ястребам на Западе было бы желательно упразднить Российскую Федерацию с мировой карты. Сейчас это сделать сложно», - сказал он.

Между тем, журналист и телеведущий Владимир Познер порассуждал, за что США вводят санкции против России. По его словам, виной тому выступление президента Владимира Путина в 2007 году в Мюнхене. В своей речи Путин заявил, что не принимает политику однополярного мира, а Россия не будет «плясать под американскую дудку».

В свою очередь, член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН заявил, что санкции вводят из-за восстановление геополитических позиций России и действий в Ливии и Сирии.

«Все это не нравилось США. Санкции были призваны затормозить развитие российской экономики, но своей цели не достигли. Зато разрушили международную кооперацию», - сказал Танкаев.

В то время, как США уже не знают, против кого вводить новые ограничения, Евросоюз ввёл санкции против шести россиян из-за ситуации вокруг Навального. В список попали, в частности, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также директор ФСБ Александр Бортников. В чёрном списке оказался и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГОСНИИОХТ), в котором, по информации СМИ, могло разрабатываться отравляющее вещество «Новичок».

