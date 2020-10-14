«Москва не будет унижаться». России предложили не отвечать на «список Навального»
Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности заявил в интервью НСН, что дело с возможным отравлением российского оппозиционера заранее срежиссировано на Западе.
Евросоюз после инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным готовится к введению санкций в отношении России. Они коснутся шестерых сотрудников силовых структур, под ограничения по сведениям агентство DPA, также опадет Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД РФ Иван Сурма посоветовал в эфире НСН властям России не отвечать ЕС на санкции из-за Навального.
«Не факт, что Россия введет персональные санкции, потому что это вымученное дело, из пальца оно. Это проект Запада и об это говорил сам Сергей Викторович Лавров. Москва не будет унижаться до такого уровня, а если реагировать, то уж по существу. В списке ЕС среднего уровня чиновники и руководители, так что мне кажется, что Россия вообще отвечать не станет», - заявил дипломат.
Правительство ФРГ заявило, что оппозиционный политик Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». По данным Берлина, эти выводы подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.
«Навальный – разменная монета, он совсем пешка, мельчайшая, его используют как элемент большой игры».
ГосНИИОХТ является головным разработчиком всех технологий уничтожения отравляющих веществ, используемых на российских объектах по уничтожению химоружия. СМИ писали, что в филиале этого НИИ в Шиханах разрабатывался яд «Новичок»
«Мы позицию Запада знаем, Сергей Лавров озвучил официальную позицию России и задался вопрос, а имеет ли вообще иметь дело с Западом и Евросоюзом, если такая картинка нарисовалась. Структура Евросоюза, руководства неоднородная, но решения, на мой взгляд, принимаются не совсем адекватные. Хотя бизнес заинтересован в сотрудничестве, об этом Германия говорила. Так что вопрос. Повторюсь, стоит ли нам вообще связываться при такой позиции Евросоюза?», - резюмировал Сурма.
Комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал санкционный список в отношении России за инцидент с Навальным. Всем фигурантам перечня будет запрещен на год въезд в Евросоюз, а их финансовые активы в странах сообщества в случае обнаружения подвергнутся заморозке. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью отечественным СМИ заметил, что Москва зеркально ответит на антироссийские санкции Европейского союза.
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