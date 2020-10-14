«Москва не будет унижаться». России предложили не отвечать на «список Навального»

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД РФ Иван Сурма посоветовал в эфире НСН властям России не отвечать ЕС на санкции из-за Навального.

«Не факт, что Россия введет персональные санкции, потому что это вымученное дело, из пальца оно. Это проект Запада и об это говорил сам Сергей Викторович Лавров. Москва не будет унижаться до такого уровня, а если реагировать, то уж по существу. В списке ЕС среднего уровня чиновники и руководители, так что мне кажется, что Россия вообще отвечать не станет», - заявил дипломат.

Правительство ФРГ заявило, что оппозиционный политик Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». По данным Берлина, эти выводы подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.