«Санкционный коктейль Молотова». Зеленский призвал к жёстким санкциям против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против России нужны действенные мощные санкции, сообщает РИА Новости.

Минфин США расширил санкции против России

В своём обращении к парламенту Финляндии он отметил, что нужно оружие, имеющееся «у партнёров по Евросоюзу».

«Нам нужны по-настоящему действенные мощные санкции против РФ и такой санкционный коктейль, который запомнится как «коктейль Молотова», - подчеркнул украинский лидер.

Также Зеленский призвал финские компании покинуть российский рынок, ввести нефтяное эмбарго и изолировать российские банки от международной финансовой системы.

Ранее Евросоюз одобрил пятый пакет санкций против России, включающий запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ФинляндияСанкции Против РоссииУкраинаВладимир Зеленский
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