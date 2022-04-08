«Санкционный коктейль Молотова». Зеленский призвал к жёстким санкциям против России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против России нужны действенные мощные санкции, сообщает РИА Новости.
В своём обращении к парламенту Финляндии он отметил, что нужно оружие, имеющееся «у партнёров по Евросоюзу».
«Нам нужны по-настоящему действенные мощные санкции против РФ и такой санкционный коктейль, который запомнится как «коктейль Молотова», - подчеркнул украинский лидер.
Также Зеленский призвал финские компании покинуть российский рынок, ввести нефтяное эмбарго и изолировать российские банки от международной финансовой системы.
Ранее Евросоюз одобрил пятый пакет санкций против России, включающий запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 311 / сут.
Умерли
371 тыс.+280 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+37 684 / сут.
- Минэнерго: российский уголь перенаправят на другие рынки
- Компания Dr. Oetker объявила о прекращении работы в России
- На Украину доставили систему ПВО С-300 из Словакии
- В МИД Польши вызвали посла Франции после слов Макрона о Моравецком
- В ЕС заморозили активы граждан РФ на €30 млрд
- МИД РФ подтвердил высылку в качестве ответа 45 дипломатов Польши
- Финляндия объявила о высылке двоих сотрудников российского посольства
- «Санкционный коктейль Молотова». Зеленский призвал к жёстким санкциям против России
- Владимир Жириновский похоронен на Новодевичьем кладбище
- СМИ: Сбербанк прекратил все переводы за рубеж в иностранной валюте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru