«Санкционный коктейль Молотова». Зеленский призвал к жёстким санкциям против России

В своём обращении к парламенту Финляндии он отметил, что нужно оружие, имеющееся «у партнёров по Евросоюзу».

«Нам нужны по-настоящему действенные мощные санкции против РФ и такой санкционный коктейль, который запомнится как «коктейль Молотова», - подчеркнул украинский лидер.

Также Зеленский призвал финские компании покинуть российский рынок, ввести нефтяное эмбарго и изолировать российские банки от международной финансовой системы.

Ранее Евросоюз одобрил пятый пакет санкций против России, включающий запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС.