Минфин США расширил санкции против России

В него добавили восемь физических лиц и 29 российских структур. В перечень попали «Адмиралтейские верфи», судостроительный завод «Янтарь» и ряд других профильных предприятий. Кроме того, ограничения затронули крупнейшего в мире производителя алмазов «Алроса».

Под персональными санкциями — руководители Объединенной судостроительной корпорации Георгий Полтавченко и Алексей Рахманов.

При этом Министерство финансов США исключило из санкционного пакета телекоммукационное оборудование и ряд интернет-технологий.

Тем временем, страны Евросоюза одобрили эмбарго на импорт угля из России.

