Минфин США расширил санкции против России
Американские власти расширили пакет санкций в отношении России, сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин.
В него добавили восемь физических лиц и 29 российских структур. В перечень попали «Адмиралтейские верфи», судостроительный завод «Янтарь» и ряд других профильных предприятий. Кроме того, ограничения затронули крупнейшего в мире производителя алмазов «Алроса».
Под персональными санкциями — руководители Объединенной судостроительной корпорации Георгий Полтавченко и Алексей Рахманов.
При этом Министерство финансов США исключило из санкционного пакета телекоммукационное оборудование и ряд интернет-технологий.
Тем временем, страны Евросоюза одобрили эмбарго на импорт угля из России.
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