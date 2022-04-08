Минфин США расширил санкции против России

Американские власти расширили пакет санкций в отношении России, сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин.

Новые санкции США затронут оборонную промышленность России

В него добавили восемь физических лиц и 29 российских структур. В перечень попали «Адмиралтейские верфи», судостроительный завод «Янтарь» и ряд других профильных предприятий. Кроме того, ограничения затронули крупнейшего в мире производителя алмазов «Алроса».

Под персональными санкциями — руководители Объединенной судостроительной корпорации Георгий Полтавченко и Алексей Рахманов.

При этом Министерство финансов США исключило из санкционного пакета телекоммукационное оборудование и ряд интернет-технологий.

Тем временем, страны Евросоюза одобрили эмбарго на импорт угля из России.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:СШАСанкции Против России
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