Трамп предложит Лукашенко снять санкции в обмен на отказ от ядерного арсенала РФ

В возможной сделке с США Белоруссия будет настаивать на снятии санкций и на нормализации обстановке на границе с Литвой и Польшей, сказал НСН Алексей Дзермант.

В случае возможной сделки между США и Белоруссией Вашингтон будет настаивать на освобождении политзаключенных, урегулировании ситуации на границе с Литвой и Польшей и в усилении миротворческой роли Белоруссии в разрешении конфликта на Украине. В свою очередь Минску интересны снятие санкций и нормализация обстановки на границах с членами НАТО. Об этом НСН заявил белорусский политолог, директор центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений, что Минск готов заключить большую сделку с США, если будут учтены интересы Белоруссии. Об этом сообщило агентство БЕЛТА. Дзермант предположил, какие вопросы могут быть оговорены в возможной сделке Минска и Вашингтона.

Лукашенко: Минск готов участвовать в инициативе США по миру на Украине

«Я думаю, что в первую очередь сделка коснется тех лиц, которых американская сторона считает политзаключенными. Кроме того, полагаю, будет затронута ситуация на границе Белоруссии со странами НАТО — Литвой и Польшей. Возможно, США интересна более активная помощь Белоруссии в плане обеспечения безопасности этой границы. Также допускаю, что в сделке затронут тему участия Белоруссии в урегулировании конфликта на Украине, ее миротворческой роли. Наконец, могут обсуждаться вопросы, связанные с безопасностью, с тем, что Минск не будет дальше расширять у себя российский ядерный арсенал, размещать оружие, которое угрожает союзникам США в Европе. Белоруссии же в первую очередь интересно снятие незаконных санкций, которые наложены, в частности, США. Также в интересах Белоруссии оказание Вашингтоном давления на Польшу и Литву, чтобы они тоже со своей стороны предприняли усилия для нормализации ситуации на границе. И ситуация на границе, и санкции завязаны на экономическом давлении. Думаю, это примерный перечень взаимных интересов, который может быть рассмотрен для начала», — сказал Дзермант.

Ранее Дзермант заявил, что Лукашенко играет важную роль в урегулировании конфликта на Украине, так как общается и с Россией, и с США, и с Украиной.

