«Я думаю, что в первую очередь сделка коснется тех лиц, которых американская сторона считает политзаключенными. Кроме того, полагаю, будет затронута ситуация на границе Белоруссии со странами НАТО — Литвой и Польшей. Возможно, США интересна более активная помощь Белоруссии в плане обеспечения безопасности этой границы. Также допускаю, что в сделке затронут тему участия Белоруссии в урегулировании конфликта на Украине, ее миротворческой роли. Наконец, могут обсуждаться вопросы, связанные с безопасностью, с тем, что Минск не будет дальше расширять у себя российский ядерный арсенал, размещать оружие, которое угрожает союзникам США в Европе. Белоруссии же в первую очередь интересно снятие незаконных санкций, которые наложены, в частности, США. Также в интересах Белоруссии оказание Вашингтоном давления на Польшу и Литву, чтобы они тоже со своей стороны предприняли усилия для нормализации ситуации на границе. И ситуация на границе, и санкции завязаны на экономическом давлении. Думаю, это примерный перечень взаимных интересов, который может быть рассмотрен для начала», — сказал Дзермант.

Ранее Дзермант заявил, что Лукашенко играет важную роль в урегулировании конфликта на Украине, так как общается и с Россией, и с США, и с Украиной.

