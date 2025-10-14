Новый альбом Тейлор Свифт побил рекорд Адель по продажам

В частности, в 2015 году альбом британской певицы «25» за семь дней купили 3,378 млн раз. В 2025 году пластинка Свифт за неделю разошлась тиражом 4,002 млн копий.

Более того, все 12 песен с альбома «The Life Of A Showgirl» окупировали чарт Billboard Hot 100, заняв места с первого по 12-е.

«Никогда не забуду, как я была взволнована в 2006 году, когда мой первый альбом разошёлся тиражом 40 000 копий за первую неделю... И вот мы здесь... Я хочу передать четыре миллиона благодарностей фанатам», - написала Свифт в своих соцсетях.

Ранее американская радиовещательная компания Sirius XM объявила о запуске новой радиостанции «Taylor's Channel 13», на которой крутятся только песни Свифт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

