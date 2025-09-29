«Лукашенко может доносить американцам определенные посылы от России. Он прекрасно знает и Украину, он общается не только с Зеленским, но и другими лидерами, политиками Украины, которые выходят на него с просьбами помочь в урегулировании конфликта. Если будет складываться конфигурация по миру и безопасности, Белоруссия здесь сыграет очень важную роль. Украина вынуждена оттягивать войска к границе с Белоруссией, так как там тысячи километров, откуда может начаться наступление. Если Белоруссия включится в спецоперацию, вряд ли Украина легко справится с этим. На территории Украины официально нет белорусской армии, для России в этом нет критической необходимости. Это может произойти, если Польша и Литва вступят в конфликт официально», - отметил он.

По его словам, Лукашенко мог бы дать Зеленскому совет, исходя из своего опыта, но Киев сегодня не готов никого слушать.

«Белоруссия граничит и с Россией, и с Украиной, поэтому роль страны в данном случае очень важна. Если бы Украина реально хотела мира, она стремилась бы договориться и с Белоруссией. Усилия Минска на Украине не находят поддержки, Украина видит себя отдельно от соседей. Зеленский лично игнорирует все посылы, он слушает кого угодно, тех, кто не желает никакого добра и процветания Украине. Лукашенко мог бы ему как опытный политик многое посоветовать, как сохранить украинскую государственность, не потерять то, что он имеет. Но Зеленский не готов слушать, он готов жертвовать своим народом», - добавил собеседник НСН.

Ранее Лукашенко заявил, что Зеленский должен прекратить агрессивную риторику, поскольку уже имеется конкретный план по прекращению боевых действий. По словам белорусского президента, на столе лежит «очень хорошее» предложение по урегулированию ситуации на Украине, с которым во время встречи на Аляске был ознакомлен Дональд Трамп, чтобы обсудить его в Вашингтоне, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

