«Санкции для России и скандалы»: Эрдогану не хватило голосов для победы в первом туре
Действующий президент Турции Эрдоган и кандидат от оппозиции Кылычдароглу выходят во второй тур, который запланирован на 28 мая. Политологи оценивают, как результаты выборов отразятся на отношениях с Москвой.
В Турции 14 мая прошли президентские выборы вместе с парламентскими. Подсчет голосов практически завершен. Так, по итогам обработки более 99% бюллетеней действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану не хватило голосов для победы в первом туре. C 49,3% поддержки он выходит во второй тур.
Также во второй тур проходит единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, который набрал 45% голосов. Третий кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган получил 5,23% и пообещал поддержать Кылычдароглу во втором туре, который запланирован на 28 мая.
По итогам парламентских выборов, «Республиканский альянс» Эрдогана с результатом более 49% забрал 322 места, у «Народного альянса» с участием Кылычдароглу 35,19% (212 мест).
Председатель Высшего избирательного совета (YSK) Ахмет Енер заявил, что выборы прошли без каких-либо серьезных нарушений. При этом оппозиция еще до начала голосования обвинила Россию во вмешательстве в выборы.
Накануне лидер турецкой оппозиции Кылычдароглу написал в Twitter сообщение на русском языке. Он обвинил Россию в публикации компрометирующих видео, дипфейков и заговоре.
«Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу», — заявил он.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически не приемлет обвинения оппозиции Турции.
«Лидер оппозиции говорил, что у него есть доказательства. Он их до сих пор не представил. Уверены, он не сможет этого сделать, потому что их на самом деле и не существует», — сказал Песков.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также прокомментировал критические высказывания своих оппонентов в отношении России. Глава государства заявил, что не может допустить нападок оппозиции на Россию. Он назвал отношения с Москвой не менее важными, чем с Вашингтоном.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу CNN Türk заявил, что турецкие власти начали получать многочисленные обращения от туристов из России на фоне заявлений местной оппозиции о потенциальных санкциях против РФ. Российские путешественники опасаются, что у них могут возникнуть сложности с возвращением на родину.
«Заявления (кандидата от оппозиции Кемаля – прим. НСН) Кылычдароглу повлияли на российских туристов. Когда он говорит о санкциях, то это означает, что любой самолет не сможет прилететь в Турцию (из России – прим. НСН). Поступало много телефонных звонков с опасениями, в которых они (российские туристы) высказывал опасения, что не смогут вернуться (в РФ - прим.НСН)», - подчеркнул он.
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в интервью НСН объяснил, как возможная смена президента в Турции повлияет на отношения Анкары с Россией и НАТО.
«В отношении Москвы я не вижу разницы между одним и другим: Как Эрдоган никогда не был большим другом Москвы, так и Кылычдароглу мало чем отличается от Эрдагана в этом плане. Да, у него в риторике присутствуют обещания, что мы все пересмотрим и вернемся в лоно НАТО и подружимся с США. Но дело в том, что Эрдоган никогда не уходил из лона НАТО и не ругался с Вашингтоном», - заметил он.
С другой стороны, турецкий политолог Икбаль Дюрре подчеркнул, что для Москвы выгодно, чтобы президентом Турции остался именно Реджеп Тайип Эрдоган, но и ему в случае победы на предстоящих выборах придется улучшать отношения с Западом.
«Естественно, для Москвы выгоднее, чтобы Эрдоган остался, потому что за последние годы между двумя лидерами России и Турции появились доверительные отношения. Благодаря этим отношениям многие вопросы легко решаются без лишней бюрократии, несмотря на трудности, которые есть у Турции и России. Турция при Эрдогане очень заметно учитывает интересы России в геополитике, не идет на поводу у Запада», - отметил Дюрре в беседе с НСН.
По его словам, решение России отсрочить турецкий долг по газу является свидетельством поддержки Москвой Реджепа Тайипа Эрдогана перед президентскими выборами в этой стране. Напомним, что Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей за газ на сумму $600 млн до 2024 года. По данным Reuters, в рамках соглашения последуют и другие отсрочки для Анкары, которые могут дойти до $4 млрд.
При этом Дюрре еще до старта голосования предрек новые скандалы и во втором туре выборов.
«Многое будет зависеть от того, кто возьмет большинство мест в парламенте, поскольку результаты парламентских выборов в любом случае сразу будут видны. Если большинство мест в парламенте возьмет партия одного из кандидатов, наверное, у него будет больше шансов. Однако это не факт, потому что за следующие 15 дней в стране может произойти много скандальных вещей. И вчера, и сегодня каждый час публикуются какие-то видеоролики о жизни лидеров и так далее, все это может существенно повлиять на результаты выборов», - отметил он.
Со своей стороны, турецкий политолог Тогрул Исмаил отметил в разговоре с НСН, что отношения Турции и России не изменятся при любых итогах голосования, а россиянам ничего не угрожает в преддверии сезона отпусков.
«Я думаю, что в любом случае политика в отношении России не изменится. Не думаю, что есть риски массовых протестов, проигравшая сторона обычно учитывает мнение большинства. Турция – серьезное государство с серьезным законодательством, никаких серьезных изменений для россиян не будет. Самое главное, чтобы все было законно, никаких проблем для туристов точно не будет. Выборы – это одно, а отношения с Россией – это другое», - успокоил он.
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин также добавил, что результаты выборов в любом случае не повлияют на «украинский вопрос».
«Страна по-прежнему будет членом НАТО - она важнейший член этого альянса, и никогда не уходила с этой позиции, несмотря на определенную риторику президента. В украинском направлении тоже ничего не изменится – Турция как работала на два фронта, так и будет это делать. Собственно, я не вижу никакой разницы», - сказал Чупрыгин НСН.
Эрдоган занимает пост главы государства с 2014 года, до этого, с 2003 года, он был премьером страны.
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