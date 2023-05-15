«Санкции для России и скандалы»: Эрдогану не хватило голосов для победы в первом туре

«Заявления (кандидата от оппозиции Кемаля – прим. НСН) Кылычдароглу повлияли на российских туристов. Когда он говорит о санкциях, то это означает, что любой самолет не сможет прилететь в Турцию (из России – прим. НСН). Поступало много телефонных звонков с опасениями, в которых они (российские туристы) высказывал опасения, что не смогут вернуться (в РФ - прим.НСН)», - подчеркнул он.

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в интервью НСН объяснил, как возможная смена президента в Турции повлияет на отношения Анкары с Россией и НАТО.

«В отношении Москвы я не вижу разницы между одним и другим: Как Эрдоган никогда не был большим другом Москвы, так и Кылычдароглу мало чем отличается от Эрдагана в этом плане. Да, у него в риторике присутствуют обещания, что мы все пересмотрим и вернемся в лоно НАТО и подружимся с США. Но дело в том, что Эрдоган никогда не уходил из лона НАТО и не ругался с Вашингтоном», - заметил он.

С другой стороны, турецкий политолог Икбаль Дюрре подчеркнул, что для Москвы выгодно, чтобы президентом Турции остался именно Реджеп Тайип Эрдоган, но и ему в случае победы на предстоящих выборах придется улучшать отношения с Западом.

«Естественно, для Москвы выгоднее, чтобы Эрдоган остался, потому что за последние годы между двумя лидерами России и Турции появились доверительные отношения. Благодаря этим отношениям многие вопросы легко решаются без лишней бюрократии, несмотря на трудности, которые есть у Турции и России. Турция при Эрдогане очень заметно учитывает интересы России в геополитике, не идет на поводу у Запада», - отметил Дюрре в беседе с НСН.

По его словам, решение России отсрочить турецкий долг по газу является свидетельством поддержки Москвой Реджепа Тайипа Эрдогана перед президентскими выборами в этой стране. Напомним, что Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей за газ на сумму $600 млн до 2024 года. По данным Reuters, в рамках соглашения последуют и другие отсрочки для Анкары, которые могут дойти до $4 млрд.