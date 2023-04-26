«Лоно НАТО и тюркский мир»: Россия не заметит смену президента в Турции
Кемаль Кылычдароглу может ослабить влияние Турции на Закавказье, но не откажется от российских энергоносителей ради дружбы с Вашингтоном, сказал в эфире НСН Андрей Чупрыгин.
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в интервью НСН объяснил, как возможная смена президента в Турции повлияет на отношения Анкары с Россией и НАТО.
По данным опросов, на майских выборах президента Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган может проиграть кандидату от оппозиции Кемалю Кылычдароглу. Кроме того, СМИ пишут, что Эрдоган пережил 26 апреля инфаркт, и его шансы поправиться к 14 мая минимальны.
«В отношении Москвы я не вижу разницы между одним и другим: Как Эрдоган никогда не был большим другом Москвы, так и Кылычдароглу мало чем отличается от Эрдагана в этом плане. Да, у него в риторике присутствуют обещания, что мы все пересмотрим и вернемся в лоно НАТО и подружимся с США. Но дело в том, что Эрдоган никогда не уходил из лона НАТО и не ругался с Вашингтоном. Как Турция была ценнейшим членом НАТО при Эрдогане, так и останется при Кылычдароглу. Как Турция старалась через сотрудничество с Россией в нефтегазовой сфере обеспечить себя энергетическим ресурсом, которого у них нет, так и при Кылычдароглу она будет делать то же самое, альтернатива отсутствует», - сказал Чупрыгин.
При этом он высказал мнение, что при Кылычдароглу может измениться влияние Турции на Закавказье и «тюркский мир».
«Другой вопрос, а будет ли Кылычдароглу в случае ухода Эрдогана продолжать политику, направленную на лидерство в так называемом тюркском мире, будет ли он стремиться укреплять влияние Турции в Закавказье? Это для России очень важно, но я не уверен. Вполне вероятно, что Кылычдароглу может немного отойти от этой траектории для того, чтобы взять передышку и решить вопросы внутри страны», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, турецкий политолог Икбаль Дюрре заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что для Москвы выгоднее, чтобы Эрдоган остался президентом Турции.
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