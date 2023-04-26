«Лоно НАТО и тюркский мир»: Россия не заметит смену президента в Турции

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в интервью НСН объяснил, как возможная смена президента в Турции повлияет на отношения Анкары с Россией и НАТО.

По данным опросов, на майских выборах президента Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган может проиграть кандидату от оппозиции Кемалю Кылычдароглу. Кроме того, СМИ пишут, что Эрдоган пережил 26 апреля инфаркт, и его шансы поправиться к 14 мая минимальны.